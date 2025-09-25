Galerija 11 11 11 11 Festival gljiva i plodova jeseni okuplja sve one koji vole lutati šumom u potrazi za gljivama, probati nešto s kuhače što se krčkalo satima, ali i one koji samo žele malo zabave, kupovinu domaćih proizvoda, tradicionalnu glazbu i dobro društvo uz dvorac koji izgleda kao da je ispao iz bajke.

Subota u Staroj Sušici počinje rano, ali bez stresa. Već od 9 sati kraj dvorca vas dočekuje razigrani miris jutarnje šume, prve čašice dobrodošlice, izložba gljiva, šareni štandovi domaćih proizvoda i poneki napuhanac za najmlađe. Dok još svi traže ritam dana, štimung preuzima puhački orkestar KUD-a Sloga iz Ravne Gore da vam ne padne na pamet ostati sramežljivo u pozadini.

U 10:00 kreće vođena šetnja uz branje gljiva prema Javorovoj kosi vas vode vodiči iz Lynx and Fox i iskusni gljivari, a tura s blagim usponima je duga 10-ak kilometara koju ne morate proći cijelu. Kotizacija uključuje zalogaj za početak, vođenje, bon za gastro show i popust za Centar “Velike zvijeri”. Prijaviti se možete ovdje.

Dok planinari skupljaju kilometre i gljive, u podnožju se kuha nešto sasvim drugo, od 11 do 13 sati natjecateljski gljivarski kotlići počinju puštati mirise. Čak i ako niste gladni, bit ćete. Kad sve završi, tročlani žiri: Saša Vukić, Antun Rašić i Ribafish bez straha ulazi u odlučivanje tko ide kući s titulom najboljeg kotlića. Nije lako, ali netko to mora.

U 13 i 30 počinje još jedna važna priča - kreativna radionica izrade uspomena od prirodnih materijala. Platnene vrećice, šišarke, malo ljepila i još više mašte. Sve što napravite možete ponijeti sa sobom, a donacija od 5 eura i više ide u pravu svrhu: izradu kostima za povijesna uprizorenja u organizaciji Udruge Plodovi gorja.

I taman kad ste pomislili da je to sve dolazi 15 sati i gastro show. Kuhaju poznata i draga lica: Saša Vukić iz Sašine kuhinje, Kasandra Draganić iz Vilicom kroz Hrvatsku, Vanja Vukadinović blogerica Gorski kotao, Antun Rašić i posebna ekipa potomaka iseljenika iz Stare Sušice. Recepti? Tajna. Okusi? Sezona. Priče uz tanjur? Neprocjenjive. Degustacijska kotizacija iznosi 5 eura.

U 16 sati saznajemo koji je kotlić bio najbolji, a cijeli dan prati dobra glazba, smijeh, vatra iz kotlića i povremeni “ima li još?” trenutci. Voditelj cijelog dana je Domagoj Jakopović Ribafish dovoljno razloga da ostanete do kraja čak i ako vas gljive ne zanimaju.

Dodatno, tijekom dana možete posjetiti Centar za posjetitelje “Velike zvijeri”, koji će biti otvoren od 10 do 16 To je prilika da se upoznate s goranskimvukovima, risovima i medvjedima – ne uživo, nego interpretativno, ali jednako dojmljivo.

Za kraj, samo nekoliko stvari za ponijeti: udobne cipele, praznu košaricu (za gljive ili suvenire), možda koji sloj odjeće za kasno popodne i barem malo dobre volje ostatak ćete već pronaći među štandovima, kotlićima i ljudima.

I nema potrebe da se unaprijed odlučite jeste li više za šetnju, radionicu, kotlić ili kušanje medvjeđe priče u Centru za posjetitelje. Sve se prirodno nadovezuje jedno na drugo, kao što i treba biti u jesenskom danu koji polako gubi ljeto, ali zato ima sve drugo mirise, boje, teksture, okuse i onu tišinu šume koju ni puhački orkestar ne može nadglasati.

Vidimo se 27. rujna pod krošnjama Stare Sušice. Gljive rastu, kotlići ključaju, a zrak miriši bolje nego svaka jesenska svijeća! Ako trebate bilo kakve informacije zovite lisice iz Lynx and Fox-a na broj 091 182-9892!

Spektakl jeseni pred vratima: Tri dana vrhunske zabave, okusa i doživljaja +4