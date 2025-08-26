Galerija 0 0 0 0 Pećinski park Grabovača i ove se godine pridružuje obilježavanju Međunarodne noći šišmiša, koja će se održati 30. kolovoza 2025. godine s početkom u 18 sati.

Ovaj događaj dio je globalne inicijative pod pokroviteljstvom UNEP/EUROBATS sporazuma, a cilj mu je podizanje svijesti o važnosti očuvanja šišmiša i njihovih staništa.

Program počinje u 18 sati radionicama za djecu, na kojima će najmlađi moći sudjelovati u izradi origami šišmiša, maski i lanterni, u oslikavanju lica, bojanju te slikanju i crtanju. U 19:30 sati planirana je šetnja uz detektor za šišmiše, tijekom koje će posjetitelji moći čuti njihove eholokacijske signale. Večer završava posebnim doživljajem – noćnim obilaskom špilje Samograd u 20 sati, za koji se preporučuje ponijeti naglavne ili ručne lampe.

Djeca koja sudjeluju na svim radionicama ostvaruju besplatan ulaz u špilju, a njihovi roditelji pravo na popust (snižena cijena ulaznice s 14 na 8 eura).

PP Grabovača poziva ljubitelje prirode, obitelji s djecom i znatiželjnike da se pridruže ovom posebnom događaju i provedu večer u znaku šišmiša, važnih saveznika u očuvanju prirodne ravnoteže.

Noć šišmiša u PP Grabovača - 3 (Foto: PP Grabovača)

