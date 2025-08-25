Galerija 7 7 7 7 U staroj jezgri Imotskog održan je jubilarni festival Cvit Razgovora, koji je još jednom potvrdio svoj status jednog od najvećih i najposjećenijih vinskih događaja u regiji.

Finalna večer privukla je više od sedam tisuća posjetitelja, što je rekordan broj u povijesti festivala. Na jednom mjestu okupilo se 18 izlagača s vrhunskim vinima, dok je gastronomska ponuda oduševila spojem tradicionalnih okusa i modernog kulinarskog pristupa.

Za poseban ugođaj pobrinuli su se glazbenici, publiku je očarao jazz trio Matešić, a energiju su dodatno podigli DJ-evi na vinilima, stvarajući atmosferu koja je savršeno pratila čašu dobrog vina.

Ovogodišnji festival bio je obogaćen i kulturnim programom jer je u sklopu događanja otvorena je izložba slika impresionista Denisa Kujundžića, koja je privukla veliki interes posjetitelja i upotpunila umjetnički doživljaj manifestacije.

Festival Cvit Razgovora tako je i ove godine spojio vino, gastronomiju, glazbu i umjetnost u jedinstvenu cjelinu, potvrdivši da Imotski zasluženo stoji na vinskoj karti Europe kao destinacija za istinske hedoniste i ljubitelje kulture.

