Galerija 19 19 19 19 U srcu netaknute prirode, gdje rijeka Korana oblikuje krajolik i raspoloženje, smjestila se kuća za odmor Cascada Cottage. Nalazi se u Bariloviću, samo sat vremena od Zagreba i pola sata duže od Rijeke, ali zato miljama udaljena – od svakodnevice.

Cascada Cottage nalazi se točno iznad rijeke. Stepenice iz dvorišta vode ravno do privatnog kupališta, gdje možete uživati i opuštati se, a panoramska staklena stijena u dnevnom boravku pruža pogled koji će vas ostaviti bez daha… u svakom trenutku dana.

Ova kuća s dvije spavaće sobe idealna je za parove, obitelji ili manje grupe prijatelja. U potkrovlju se nalazi spavaća soba s bračnim krevetom i balkonom, dok dodatna galerija nudi još jedan bračni krevet. Dnevni boravak vodi na prostranu, natkrivenu terasu s pečenjarom i drvenim klupama.

Gostima su na raspolaganju hidromasažna kada s pogledom na rijeku, ležaljke za sunčanje, kajak za dvije osobe, besplatan WiFi i Netflix, smart TV, potpuno opremljena kuhinja, walk-in tuš i klima uređaj i peć za grijanje za zimske mjesece.

Ako ste ljubitelj biciklizma, planinarenja ili plivanja, domaćin, licencirani biciklistički vodič i zaljubljenik u prirodu, će vam rado preporučiti skrivene kutke ovoga kraja ili vas čak povesti u avanturu na dva kotača. Bilo da želite otkrivati šumske staze, istražiti lokalne znamenitosti ili jednostavno upiti ljepotu krajolika, Barilović i okolica nude obilje mogućnosti za svaki gušt.

Cascada Cottage ponosi se visokom ocjenom gostiju na platformi Booking.com – čistom desetkom. Besplatan privatni parking, dječje igralište i pažljivo uređeni vrt dodatno doprinose cjelokupnom dojmu. Cijena noćenja iznosi 210 eura, a sce detalje doznat ćete na ovoj poveznici.

