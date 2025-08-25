Galerija 0 0 0 0

Nema ljepšeg osjećaja nego kada kruzer pristane u novu luku, a pogotovo nakon dugog putovanja. Za brojne putnike uplovljavanje u novu luku najuzbudljiviji je dio krstarenja.

A znate li koja svjetska luka budi najviše interesa među putnicima? Novo istraživanje tvrtke AllClear Travel Insurance, koja je specijalizirana za krstarenja, tvrdi da je to mediteranski grad Valletta.



Istraživači iz AllClear Travel Insurancea proveli su studiju kako bi otkrili najljepše svjetske luke. Koristili su tehnologiju za praćenje pogleda – analizirali su kako bi se brzo kretale i koliko bi se dugo oči putnika zadržavale na različitim prizorima poznatih svjetskih luka.

Na popisu i Hrvatska

Pokazalo se da je glavni grad Malte – otoka koji zbog plaža sa sitnim pijeskom i prekrasnog mora često nazivaju europskim Karibima – privukao najviše pažnje.

Palermo, Italija (Foto: Shutterstock)

Ispitanike je oduševio svojim zlatnim vapnenačkim utvrdama i bastionima iz 16. stoljeća, koji se nalaze pod zaštitom UNESCO-a.



Na drugom mjestu ljestvice najljepših luka svijeta našla se Ushuaia u Argentini, koja je ispitanike osvojila zapanjujućim prirodnim ljepotama, dok je brončana medalja pripala Palermu na Siciliji.



Na popisu najljepših svjetskih luka našli su se očigledni kandidati – sve od zapanjujućeg Sydneyja i Cape Towna do egzotične Arube.



Jedanaesto mjesto ljestvice, pak, pripalo je Hrvatima, odnosno luki Gruž u Dubrovniku , a 13. Kotoru u Crnoj Gori. Koje su to najljepše luke na svijetu, provjerite u nastavku teksta.

20 najljepših luka za uplovljavanje prema studiji AllClear Travel Insurancea:

Valletta, Valleta, Malta Ushuaia, Ushuaia, Argentina Palermo, Palermo, Italija Stadsgarden, Stockholm, Švedska Nassau, Nassau, Bahami Aruba, Oranjestad, Aruba Lisabon, Lisabon u Portugalu Overseas Pasenger Terminal, Sydney, Australija Sultan Qaboos, Muscat, Oman Ege, Kusadasi, Turska Gruž, Dubrovnik, Hrvatska Cape Town, Cape Town, Južnoafrička Republika Kotor, Kotor, Crna Gora Geiranger, Geiranger, Norveška Funchal, Funchal, Portugal Quebec, Quebec, Kanada Skolten, Flam, Norveška Cozumel, Cozumel, Meksiko Hercules, Monako, Monako Sveti Martin, Philipsburg, Sveti Martin

