Galerija Valletta, Malta 0 Palermo, Italija 0 Ushuaia, Argentina 0 Dubrovnik 0

U trendu Unije - 4 Otok Unije Najbolje čuvana tajna Kvarnera: Otok tirkiznog mora i filmskih zalaza na kojem kuglica sladoleda košta manje nego na kopnu Plaža Bilin žal na Korčuli - 3 Bilin žal Plaža za domaće na hrvatskom jugu: Odlična atmosfera, divno more i ponešto za svaki gušt Produžit ćete trajnost nekih namirnica ako ih stavite u hladnjak Korisne ideje 5 namirnica koje trebamo držati u hladnjaku, a da to i ne znamo

Nema ljepšeg osjećaja nego kada kruzer pristane u novu luku, a pogotovo nakon dugog putovanja. Za brojne putnike uplovljavanje u novu luku najuzbudljiviji je dio krstarenja.

A znate li koja svjetska luka budi najviše interesa među putnicima? Novo istraživanje tvrtke AllClear Travel Insurance, koja je specijalizirana za krstarenja, tvrdi da je to mediteranski grad Valletta.

Istraživači iz AllClear Travel Insurancea proveli su studiju kako bi otkrili najljepše svjetske luke. Koristili su tehnologiju za praćenje pogleda – analizirali su kako bi se brzo kretale i koliko bi se dugo oči putnika zadržavale na različitim prizorima poznatih svjetskih luka.

Na popisu i Hrvatska

Pokazalo se da je glavni grad Malte – otoka koji zbog plaža sa sitnim pijeskom i prekrasnog mora često nazivaju europskim Karibima – privukao najviše pažnje.

Palermo, Italija Palermo, Italija (Foto: Shutterstock)

Ispitanike je oduševio svojim zlatnim vapnenačkim utvrdama i bastionima iz 16. stoljeća, koji se nalaze pod zaštitom UNESCO-a.

Na drugom mjestu ljestvice najljepših luka svijeta našla se Ushuaia u Argentini, koja je ispitanike osvojila zapanjujućim prirodnim ljepotama, dok je brončana medalja pripala Palermu na Siciliji.

Na popisu najljepših svjetskih luka našli su se očigledni kandidati – sve od zapanjujućeg Sydneyja i Cape Towna do egzotične Arube.

Jedanaesto mjesto ljestvice, pak, pripalo je Hrvatima, odnosno luki Gruž u Dubrovniku, a 13. Kotoru u Crnoj Gori. Koje su to najljepše luke na svijetu, provjerite u nastavku teksta.

20 najljepših luka za uplovljavanje prema studiji AllClear Travel Insurancea:

  1. Valletta, Valleta, Malta
  2. Ushuaia, Ushuaia, Argentina
  3. Palermo, Palermo, Italija
  4. Stadsgarden, Stockholm, Švedska
  5. Nassau, Nassau, Bahami
  6. Aruba, Oranjestad, Aruba
  7. Lisabon, Lisabon u Portugalu
  8. Overseas Pasenger Terminal, Sydney, Australija
  9. Sultan Qaboos, Muscat, Oman
  10. Ege, Kusadasi, Turska
  11. Gruž, Dubrovnik, Hrvatska
  12. Cape Town, Cape Town, Južnoafrička Republika
  13. Kotor, Kotor, Crna Gora
  14. Geiranger, Geiranger, Norveška
  15. Funchal, Funchal, Portugal
  16. Quebec, Quebec, Kanada
  17. Skolten, Flam, Norveška
  18. Cozumel, Cozumel, Meksiko
  19. Hercules, Monako, Monako
  20. Sveti Martin, Philipsburg, Sveti Martin

U nju stane Milanska katedrala: Nevjerojatna špilja koju ćete pronaći nedaleko od jadranske luke Grotte di Frasassi - 6 Grotte di Frasassi - 5 Grotte di Frasassi - 4 +2 Grotte di Frasassi - 3