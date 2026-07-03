U Michelinovu vodiču su za Chefa Marina Plešu napisali: "Ovaj mladi chef zrači nevjerojatnom energijom i iznenađujućom zrelošću u kuhinji. Kušanje njegovih brojnih jela odmah daje naslutiti da je pred njegovim talentom još dug put uspjeha. Tajna njegova uspjeha leži u sposobnosti da predstavi rijetke i autentične lokalne namirnice, tretirajući ih profinjenom, vrhunskom tehnikom. Svako jelo na jelovniku priča priču o lokalnoj tradiciji, inovaciji i iznimnoj preciznosti. Dinamičan talent koji neprestano raste."

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Povodom primitka priznanja, chef Marin Pleše je izjavio: " Velika mi je čast primiti Michelin Young Chef Award 2026. Ovo je priznanje na koje sam iznimno ponosan jer dolazi od vodiča koji predstavlja jedno od najvećih mjerila naše struke.

Ipak, ovo nije nagrada koju doživljavam kao osobni uspjeh. Iza nje stoji cijeli tim Restorana Vila Rova. Svaki član naše ekipe, od kuhinje i sale do recepcije, domaćinstva i svih koji svakodnevno ulažu svoj trud, dio je ovog priznanja. Bez njihove predanosti, povjerenja i želje da svaki dan budemo bolji, ovakav rezultat ne bi bio moguć.

Sretan sam što su prepoznati sav rad, odricanje i brojni sati koje ulažemo u ono što radimo. Ovo priznanje nije cilj, nego dodatna motivacija i odgovornost da nastavimo učiti, razvijati se i svakoga dana opravdavati povjerenje koje nam je ukazano.

Pr (Foto: PR)

Na kraju, najveća potvrda našeg rada i dalje su zadovoljni gosti koji nam se vraćaju i vjeruju nam. To je ono zbog čega radimo svaki dan. Ali kada uz to stigne i ovakvo priznanje struke, ono cijelom timu daje dodatni vjetar u leđa i potvrđuje da smo na dobrom putu. "

Restoran Vila Rova prošle je godine proglašen najboljim hotelskim restoranom* u Hrvatskoj, a riječ je o slow food restoranu u Malinskoj, na otoku Krku. Četvrtu godinu za redom, malinskarski chef Marin Pleše priprema autentičnu, kreativnu i suvremenu otočnu kuhinju gdje svojim radom pokazuje duboko poštovanje prema lokalnim običajima i tradiciji s jelima koja su odraz njegove osobne otočne priče. Gosti mogu uživati u toplom krčkom gostoprimstvu u Vili Rova, unutar intimne sale s pogledom na slikoviti Kvarnerski zaljev.

Gosti u Restoranu Vila Rova mogu izabrati degustacijski meni od sedam sljedova „The Bridge“ te kraći meni od četiri slijeda „The Island“. Jelovnici se razvijaju u skladu s godišnjim dobima, uz određene specijalitete koji su postali njihovi signature klasici, poput toplog brioche peciva od žirovog brašna i domaćih šurlica. Kombinirajući lokalno aromatično bilje s namirnicama poput janjetine, škampa, hobotnice, maslinovog ulja i ovčjeg sira, tim vjerno dočarava mirise i arome života uz Jadransko more.

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O CHEFU MARINU PLEŠI

Odrastajući na otoku Krku, u neposrednoj blizini restorana, chef Marin Pleše je zahvaljujući svojoj obitelji razvio snažnu povezanost s lokalnom kuhinjom i duboko poštovanje prema svježim, sezonskim namirnicama. Nakon što je brusio svoje vještine u nekim od najboljih hrvatskih i svjetskih restorana, poput El Celler de Can Roca (***) koji je više puta proglašavan najboljim restoranom na svijetu, vratio se na Krk vođen snažnom željom da predstavi prvi koncept fine dininga na otoku i podigne njegovu gastronomsku scenu na višu razinu. Osim iznimnih uspjeha u kuhinji, chef Marin Pleše duboko je posvećen lokalnoj zajednici te aktivno vodi i podupire brojne otočne projekte, čime kroz blisku suradnju s lokalnim ugostiteljima, OPG-ovima i domaćim proizvođačima izravno utječe na razvoj, održivost i promociju krčke gastronomske scene.

