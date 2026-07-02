Galerija 1 1 1 1 Time Out magazin napravio je opsežno istraživanje na 24 tisuće ispitanika diljem svijeta, a u kojima su tražili najljepše gradove. U istraživanju se tražio odgovor samo na jedno pitanje: Biste li svoj grad nazvali prekrasnim?

Čak 86 posto ispitanih stanovnika Cape Towna smatraju svoj dom prekrasnim, pa je ovo mjesto u Južnoafričkoj Republici proglašeno najljepšim gradom na svijetu.

Cape Town privlači lokalno stanovništvo, ali i turiste svojim prostranim pješčanim plažama i drugim spektakularnim prirodnim ljepotama poput Stolne planine koja dominira panoramom grada.

Poznat je i po bogatoj umjetničkoj i kulturnoj sceni, odličnoj hrani i jedinstvenoj atmosferi.

Turiste i lokalce privlači četvrt Bo-Kaap u Cape Townu (Foto: Shutterstock)

Cape Town je metropola koja spaja europske i afričke utjecaje, divlju prirodu i moderni gradski život. Mjesto je to u kojem stanovnici obožavaju živjeti punim plućima i družiti se na otvorenom.

Na popisu najljepših gradova na svijetu Time Out magazina našla su se mjesta koja se mogu pohvaliti spektakularnim pogledima na more, slikovitim krajolicima i čarobnim gradskim središtima.

Najveći broj glasova iza Cape Towna dobio je škotski Edinburgh, pa Sydney te Chicago. Na popisu 10 najljepših gradova svijeta našli su se i Lisabon, Pariz, Stockholm, Porto, kolumbijski Medellin te glavni grad Latvije – Riga.

10 najljepših gradova na svijetu prema istraživanju Time Outa:

Cape Town, Južnoafrička Republika Edinburgh, Škotska Sydney, Australija Chicago, SAD Lisabon, Portugal Pariz, Francuska Stockholm, Švedska Porto, Portugal Medellin, Kolumbija Riga, Lativija

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