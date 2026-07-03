Putovanje kineskim brzim vlakovima je samo po sebi spektakl. Mreža željeznica u Kini najveća je i jedna od najnaprednijih na svijetu, a vlakovi koji jure i više od 300 kilometara na sat poznati su po točnosti, udobnosti i brojnim uslugama koje putnicima olakšavaju sate provedene na putu. Jedna od njih je, kakvu u Hrvatskoj ne možemo ni zamisliti, mogućnost naručivanja hrane iz restorana na željezničkim kolodvorima. Također, naručiti se može i iz kuhinje u vlaku, putem aplikacije.

Što se kuha?

Na većini kineskih brzih vlakova postoji vagon-restoran u kojem se prodaju gotova jela, pića, grickalice, voće i instant rezanci. Na pojedinim linijama pripremaju se i svježa jela poput rezanaca ili wok specijaliteta. Tijekom vožnje redovito prolaze kolica s hranom na kojima se mogu kupiti gotovi obroci, sendviči, grickalice, kava, čaj i bezalkoholna pića.

Piletina (Foto: Shutterstock)

Halo, dostava?

Najuzbudljivija mogućnost je naručivanje hrane putem službene aplikacije kineskih željeznica 12306. Putnici mogu odabrati obrok iz ponude u vlaku ili naručiti hranu iz restorana na nekoj od većih postaja na kojima vlak staje. U ponudi su i poznati svjetski lanci poput KFC-a, McDonald'sa, Burger Kinga i Starbucksa. Dovoljno je odabrati postaju, naručiti i platiti obrok, a kada vlak stigne na odabrani kolodvor, zaposlenici ga preuzimaju i donose putniku.

QR kod na sjedalu vodi do jelovnika

Na mnogim vlakovima dovoljno je skenirati QR kod koji se nalazi na naslonu ili stoliću ispred sjedala. Putnici tada mogu pregledati ponudu, naručiti i platiti obrok mobitelom. Naručiti treba oko sat i pol do dva prije dolaska na postaju na kojoj se hrana preuzima.

Sam svoj majstor

Iako je usluga praktična, brojni Kinezi na put kreću s vlastitim ručkom. Razlog je jednostavan - obroci u vlaku skuplji su nego u supermarketima.

Najčešći izbor su sendviči, peciva, voće, grickalice i zapakirani obroci koje je lako ponijeti sa sobom. Putnici pritom nastoje birati hranu koja nema intenzivan miris kako ne bi smetala ostalima u vagonu.

Topla voda za sve

U kineskim vlakovima putnicima je na raspolaganju besplatna kipuća voda, pa mnogi sa sobom nose termosicu ili instant rezance koje mogu pripremiti tijekom vožnje.

Ipak, dio putnika preporučuje da se instant rezanci izbjegavaju u prepunim vagonima jer njihov miris može biti neugodan ostalim putnicima.

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