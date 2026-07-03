Salata od lubenice i fete, posipana listićima mente najbolji je odgovor kada nas ljeto napadne visokim temperaturama. Ova jednostavna salata inspirirana mediteranskom kuhinjom savršen je prilog uz ribu ili meso s roštilja, a i sama je odličan lagani ljetni ručak ili večera.

Hrskavi krastavac i blago ukiseljeni crveni luk daju joj dodatnu svježinu, dok preljev od maslinova ulja, meda i vinskog octa zaokružuje sve okuse u skladnu cjelinu. Uživajte!

Salata od lubenice i fete - sastojci: 1 manji crveni luk (oko 120 g), tanko narezan

2 žlice crvenog vinskog octa (30 ml)

½ žlice meda

3 žlice ekstra djevičanskog maslinova ulja (45 ml)

800 g očišćene lubenice, narezane na kocke

1 krastavac (oko 300 g), oguljen

15 g svježe mente, listići grubo nasjeckani

200 g feta sira, izmrvljenog

morska sol

svježe mljeveni crni papar Salata od lubenice i fete - priprema: Tanko narezani crveni luk stavite u veću zdjelu, prelijte crvenim vinskim octom i ostavite da odstoji 10 minuta. Tako će luk omekšati i izgubiti dio svoje ljutine. Dodajte med i maslinovo ulje pa sve dobro izmiješajte pjenjačom ili vilicom. Posolite i obilno popaprite prema ukusu. Lubenicu očistite od kore i narežite na kocke veličine otprilike 2 do 3 cm. Ako naiđete na koštice, uklonite ih koliko možete. Oguljeni krastavac narežite na nešto manje kockice od lubenice te ga zajedno s lubenicom dodajte u zdjelu s preljevom. Umiješajte grubo nasjeckane listiće mente i izmrvljeni feta sir. Sve lagano promiješajte kako se feta ne bi previše raspala. Poslužite odmah dok je salata dobro rashlađena i svježa.

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