Galerija 0 0 0 0 Jedna od najvećih adrenalinskih atrakcija Gardalanda definitvno je Oblivion - The Black Hole, prvi dive coaster u Italiji. Riječ je o posebnoj vrsti čeličnog roller coastera čija je glavna karakteristika gotovo ili potpuno okomit pad. Ono po čemu se razlikuje od klasičnih vlakova smrti jest to što se vlak zaustavlja na samom rubu prije pada, nekoliko sekundi visi iznad provalije, a tek se potom strmoglavo otpušta. Upravo je taj trenutak iščekivanja kriv za rast sijedih – ili u najboljem slučaju glasno vrištanje. Šalimo se naravno, nema dokaza o tome što pretrpljeni strah čini onima koji nisu vični adrenalinskim aktivnostima, ali istina je da Crna rupa nije mačji kašalj. Kada je otvoren 2015. godine, privukao je veliku pozornost ljubitelja roller coastera jer je postao prvi vlak smrti u zemlji s gotovo okomitim padom, a sa svojih 566 metara staze i danas je među dužima dive coasterima u Europi.

Posebnost Obliviona nije samo visina ili brzina, nego način na koji gradi napetost. Nakon uspona na 42,5 metra vlak polako dolazi do samog ruba, gdje se zaustavlja na nekoliko sekundi. Putnici tada doslovno vise iznad gotovo okomitog ponora, s pogledom prema tlu i tunelu koji simbolizira crnu rupu. Tek nakon kratke stanke sigurnosni sustav otpušta vlak, koji pod kutom od 87 stupnjeva juri prema dolje i za nekoliko trenutaka doseže brzinu od gotovo 100 kilometara na sat.

Gardaland - 3 (Foto: Copyright (c) 2022 Alexander Lukatskiy/Shutterstock. No use without permission.)

No, uzbuđenje ne završava prvim padom. Nakon prolaska kroz tunel slijedi niz elemenata karakterističnih za moderne adrenalinske roller coastere: okreti, zavoji i osjećaj bestežinskog stanja. Cijela vožnja traje oko 100 sekundi, a zbog kombinacije slobodnog pada, velikih brzina i inverzija moglo bi vam se činiti da traje puno dulje. Dobro je znati da je za vožnju potrebno imati najmanje 140 centimetara visine, a maksimalna dopuštena visina iznosi 195 centimetara.

Doživljaj počinje i prije samog ukrcavanja. Red za atrakciju uređen je poput futurističkog istraživačkog centra inspiriranog svemirskim misijama. Posjetitelji prolaze kroz prostor ispunjen svjetlosnim efektima, projekcijama i zvukovima koji stvaraju dojam da sudjeluju u znanstvenoj misiji. Priča atrakcije temelji se na zamišljenom prostorno-vremenskom portalu koji se otvorio iznad Gardalanda i pretvorio u crnu rupu, a oko ulaza nalaze se deformirani automobili, antene, dijelovi zgrada i drugi predmeti koji izgledaju kao da ih je progutala golema gravitacijska sila.

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