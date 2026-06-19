Galerija 1 1 1 1 Vinski grad danas je puno više od vinskog festivala - to je mjesto za afterwork druženja, ljetne spojeve, večeri s prijateljima i uživanje pod otvorenim nebom uz čašu dobrog vina. Iako izgledom i atmosferom podsjeća na najatraktivnije europske wine & lifestyle festivale, Vinski grad i ove godine ostaje vjeran ideji da vrhunska vina trebaju biti dostupna svima. Posjetitelji će tako moći kupiti butelje Montes i Kaiken vina već od 9 eura, Galić G Točka bijelo te graševine Petrač i Buhač za 10 eura, dok će se istarske malvazije Fakin, Pilato i Benvenuti nuditi po cijenama od oko 20 eura po butelji.

Uz više od 350 vina dostupnih na čašu i butelju, ovogodišnji Vinski grad donosi i najveću gastro ponudu do sada. Posjetitelje očekuju jakobove kapice, ribeye steak i poljički soparnik by Tin Miletić, bao bunsi by Jellyfish, top burgeri by Mrav, tapioke by Kata, sirne plate by President te brojni drugi street food i gourmet koncepti.

Festival i ove godine donosi kreativne radionice koje su posljednjih sezona postale jedan od najtraženijih sadržaja festivala - od wine & paint radionica do yoga i pilates wine radionica. Ulaznice za radionice dostupne su putem linka.

Vinski grad Zagreb - 6 (Foto: Vinart)

Ljubitelji sporta utakmice Svjetskog prvenstva moći će pratiti na velikom festivalskom ekranu pod otvorenim nebom.

Na ulazu u Vinski grad potrebno je unajmiti staklenu vinsku čašu uz povratnu naknadu od 5 eura, dok se konzumacija na festivalskim kućicama plaća isključivo karticama kako bi cijeli proces kupnje i uživanja u vinima bio što brži i jednostavniji.

Festival je otvoren svakoga dana od 17:30 sati. Od nedjelje do četvrtka Vinski grad traje do ponoći, dok petkom i subotom festivalska atmosfera pod otvorenim nebom traje sve do 1 sat iza ponoći.

Tijekom festivala očekuje se više od 40.000 posjetitelja, čime Vinski grad potvrđuje status najvećeg i najpopularnijeg vinskog festivala na otvorenom u Hrvatskoj.