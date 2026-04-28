Galerija 0 0 0 0 Peto izdanje festivala Brdo knjiga održat će se od 22. do 24. svibnja 2026. na Kalniku, u i oko Planinarskog doma Kalnik. Organizator festivala je izdavačka kuća putopisne i planinske književnosti Libricon, a suorganizator Planinarski dom Kalnik - Planinarac.

Na novoj lokaciji festival nudi novo trodnevno iskustvo u prirodi uz predstavljanja knjiga i razgovore s piscima i putopiscima. Tu su i razne popratne planinarske aktivnosti te koncert Darka Rundeka za kraj jubilarnog petog izdanja Brda.

Ovogodišnji program okuplja respektabilan niz autora među kojima su Ranko Dragičević, Mario Celinić, Lara Černicki i Stašo Forenbaher, Marina Juranić, Bruno Šimleša, Tanja Mravak i Stipe Božić. Njihove nove knjige pokrivaju različite stilove i planin(ar)ske terene i iskustva, u Hrvatskoj i po svijetu: od srednjovjekovnih brdskih utvrda poput Starog grada Kalnika, preko iskustava prehodavanja Camina de Santiaga i američkog Pacific Crest Traila, do penjanja na aljaški Denali i najviše vrhove svih sedam kontinenata.

Posebni gost festivala ove godine je proslavljeni slovenski alpinist Silvo Karo, dobitnik Zlatnog cepina za životno djelo, najprestižnijeg svjetskog alpinističkog priznanja. On će pod Kalnikom predstaviti svoju autobigrafiju: "Alpinist - Rock 'n' Roll on the Wall“.

Bit će prikazan i dokumentarni film Stipe Božića „Alpski ratnici“, nastao prema poznatoj knjizi Kanađanke Bernadette McDonald. Priča je to o uspjesima slovenskog i nešto manje hrvatskog alpinizma, preko najstrmijih i najopasnijih himalajskih litica na svijetu.

Festival u petak navečer otvaraju predstavljanja knjiga autora Ranka Dragičević i Marija Celinića, dok središnji, cjelodnevni subotnji program donosi jutarnju akciju pošumljavanja okolice Doma, vođenu turu Kalnikom za festivalsku publiku te svečano otvaranje, književne promocije i razgovore do večeri i festivalskog krijesa.

Peto Brdo završava u nedjelju 24. svibnja tradicionalnim jutarnjim „kulturnim uzdizanjem“, planinarenjem uz predahe za čitanje klasika po Kalniku te razgovorom i koncertom Darka Rundeka poslijepodne.

Brdo knjiga jedinstvena je manifestacija u Hrvatskoj koja povezuje književnost, planinarstvo i boravak u prirodi, a posjetiteljima nudi energiju i atmosferu kakva se ne može prenijeti – samo doživjeti, i to u planinarskom domu u kojemu posjetitelji mogu i prespavati.