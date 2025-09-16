Vino i gastro (Foto: Stipe Boščić; Arhiv TZBBŽ)

Ovdje se uživa svim osjetilima. Nakon šetnje ili vožnje biciklom kroz bilogorske šume, zastanite uz čašu vina, craft piva ili domaćeg soka – i dopustite da vam lokalni domaćini pokažu zašto se u ovom kraju ostaje dulje nego što ste planirali.

Bilogorska i Daruvarska vinska cesta odvest će vas u svijet graševine, frankovke, pinota i škrleta, gdje se vino ne pije – ono se živi. U Daruvaru se i danas njeguje rimska vinska tradicija, a dvorski podrum grofa Jankovića priziva duhove prošlih vremena uz sireve, pogače i pršut. Na Bilogori pak male vinarije i obiteljske klijeti otvaraju vrata gostima, a vino se sljubljuje s domaćim sirom, vrhnjem i finim mesnim porcijama.

Okusi se ovdje pamte – od juhe na žlicu i gulaša s restancima, do zlevanke s pekmezom ili kukuruznih žganaca s vrhnjem. U sklopu projekta Okusi Bjelovarsko-bilogorskog kraja dvanaest restorana već godinama čuva recepte naših baka, pretvarajući jednostavne namirnice u tanjur pun topline i duše.

Za ljubitelje piva, priča Daruvarske pivovare prava je atrakcija. Najstarija hrvatska pivovara nudi klasiku – Staročeško – ali i moderni craft brend 5th Element, gdje pivo dobiva nove dimenzije kroz stilove inspirirane prirodom. U Bjelovaru pak Zeppelin Craft Brewery servira piva osebujnih imena – Rakoon, Flamingo, Merkat – uz atmosferu dobrog pub fooda i glazbe.

Ne smijemo zaboraviti ni gastro-oazu Grof Lovski u Čazmi – dom burgera od divljači, pikantnih kobasica i craft piva koje se savršeno sljubljuje s njihovim specijalitetima. To je mjesto gdje meso dobiva novu priču, a posjetitelji odlaze siti i nasmijani.

Uz sve te okuse, priroda Bjelovarsko-bilogorskog kraja nudi pravi aktivni odmor. Od planinarenja po Bilogori i šetnje edukativnom stazom Poilovlje, do ribolova i kajaka na jezeru Skresovi ili adrenalinskog quad safarija u Narti – svaki izlet ovdje završava dobrom hranom i još boljim društvom.

A možete i planinariti na prekrasnoj Bilogori..

Odlična ideja za provesti dan u prirodi s obitelji jest Planinarski dom Kamenitovac kojim upravlja HPD Bilogora Bjelovar, smješten na hrptu istoimenog brežuljka iznad sela Maglenče, na rubu šume Mačjak. Domaćini su predivni, odmah po dolasku očekujte piće dobrodošlice. Šetnja krene lagano i veselo, jer teško je odoljeti zelenim prizorima, mirisu šume, prirodi i predivno uređenim stazama, tko god došao gore.

Dom nudi jelo i piće, dobro društvo i prekrasan vidik na bjelovarsku dolinu, Kalnik i Prigorje. Poželite li prošetati uz miris i zvuk šume prođite Poučnom stazom Bilogora koja počinje u neposrednoj blizini Doma. Kružna staza dugačka 250 metara sadrži 20 manjih tabli s opisom biljke / stabla s fotografijom, 3 info punkta s klupom uz koju se nalaze 3 velike table s opisom svijeta gljiva, proljetnica i životinjskog svijeta Bilogore, 1 drvena gljiva s opisom i fotografijama otrovnih gljiva te kružni element na kojem je prikazan životni ciklus leptira. Poučna staza je uređena s ciljem dodatne ponude na Kamenitovcu za sve posjetitelje, ali i kao mjesto za održavanje škole u prirodi.

Bjelovarsko-bilogorska županija nije običan kontinentalni getaway. To je prostor u kojem se jede polako, živi punim plućima i gdje svaki trenutak postaje uspomena. Dođite gladni, otići ćete siti i sretni – i s puno novih priča koje ćete dugo prepričavati.

A za Doživljaj više, spremaju savršenu jesensku pozivnicu. Ako ste čuli za tradicionalnu jesensku priču: 'Jesen na Bilogori', pozivamo vas da obiđete ovu manifestaciju koja se odvija u etno parku Veliko Trojstvo. Manifestaciju odlikuje prvenstveno uživancija u prirodi, prezentacija eko etno raskoši kojom Bjelovarsko-bilogorski kraj izdašno obiluje, zabavni program za cijelu obitelj.

Jesen na Bilogori - jer joj tako dobro pristaje

Dođite 20. - 21. rujna 2025. u Veliko Trojstvo i uživajte u raskošnom programu za cijelu obitelj. Očekuje vas izložba malih životinja, jahanje ponija i terapijskih konja te razgledavanje autentičnog etno postava s tradicijskim ruhom i predmetima bilogorskog kraja. Sve informacije pronađite ovdje.

