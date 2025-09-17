Galerija 15 15 15 15

Njihov posjet organiziran je u sklopu kampanje “Čuvari baštine” Turističke zajednice Brodsko-posavske županije, s ciljem promocije bogate kulturne, gastronomske i rekreativne ponude ovog dijela Hrvatske.

Osim Ivanovoj publici, županija se po prvi put predstavila i na digitalnim kanalima Inspired by Croatia, PutoKlinci, Marina Obradović (Priče jedne kuhače), a promociji su se pridružili i poznati influenceri i blogeri: Domagoj Jakopović Ribafish, Kasandra Draganić (Vilicom kroz Hrvatsku), Domagoj Sever i Darko Kontin, koji su nastavili svoju priču o ponudi ovog kraja bogatog kulturom i prirodom.

Tijekom dvodnevnog boravka otkrili su dio bogatstva Brodsko-posavske županije. Rekreativnu ponudu iskusili su na jezeru Petnja u Sibinju, adrenalinskoj šumi Bebrina te popularnom ranču Ramarin uz jahanje i slavonske delicije.

Mali dio kulturne ponude županije pogledali su u centru Slavonskog Broda uz tvrđavu Brod, Spomen dom Dragutina Tadijanovića, franjevački samostan, Muzeja Brodskog Posavlja i Kuću Brlić.

Osim na Ramarinu, gastro užitak imali su u restoranu Uno i u Stupničkim dvorima uz pogled na beskrajne vinograde.

Lenku Simonič Krzyk iz Rijeke, autoricu na platformi PutoKlinci, oduševila je količina javnih parkova i sadržaja za djecu. “Ima jako puno mogućnosti za obiteljske izlete, a vjerujem da bi djeca posebno uživala u Kući Brlić. Ovdje ima puno potencijala za promociju obiteljima s djecom,” istaknula je Lenka.

Osim sadržaja za influencere, u program je bila uključena i lokalna publika. U Muzeju Brodskog Posavlja 10. rujna Ribafish je održao predavanje o svom projektu RokOtok – priči o ocu i avanturistu koji je osobnu tragediju pretvorio u misiju povezivanja svih nastanjenih hrvatskih otoka, plivajući i potičući djecu da kvalitetno vrijeme provode s roditeljima i bližnjima, daleko od mobitela i tehnologije.

“Ovim posjetom i suradnjom s influencerima, Brodsko-posavska županija nastavlja jačati svoju poziciju na turističkoj karti Hrvatske i svijeta. Cilj je kroz autentične osobne dojmove i digitalne kanale prikazati županiju kao destinaciju koja je jednako privlačna obiteljima s djecom, ljubiteljima aktivnog odmora, kao i posjetiteljima željnima kulturnih i gastronomskih doživljaja jer to je ono što uistinu imamo na najvišoj razini”, istaknula je Ružica Vidaković, direktorica Turističke zajednice Brodsko-posavske županije.

Suradnja s influencerima jedan je od načina stvaranja prepoznatljivog identiteta županije kao destinacije koja povezuje tradiciju i suvremene potrebe.

