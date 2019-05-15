Galerija 1 1 1 1 U južnom dijelu njemačke pokrajine Bavarske smjestilo se zaštićeno alpsko područje Nacionalni park Berchtesgaden, koje očarava posjetitelje rajskim krajolikom: bajkovitim brdima, planinarskim stazama, šumama i jezerima. Jedna je od njegovih čarolija i jezero Konigssee, ili u prijevodu Kraljevsko jezero, koje se isplati posjetiti čim to prilike dopuste.

Jedini nacionalni park u njemačkim Alpama

Nacionalni park Berchtesgaden jedini je nacionalni park u njemačkim Alpama te postoji više od 40 godina. Još od 1978. godine vjerno se brine o raznolikoj flori i fauni usred netaknute prirode te svoje posjetitelje na dobro označenim stazama poučava o tamošnjem životu biljaka i životinja. Iz istoimenog gradića Berchtesgadena lako se stiže do jezera Konigssee. Bus iz grada inače vozi do parkirališta, odakle trebate još 10 minuta pješice do smaragdno zelene ljepote.

Ususret jeci iz planina

Osim šetanja i uživanja u ljepotama ledenjačkog jezera, jedna je od omiljenih aktivnosti i vožnja brodom u trajanju od gotovo dva sata. Brodić će lagano ploviti jezerom i omogućiti vam uživanje usred planina, a odvest će vas i do crkvice sv. Bartolomeja, koja postoji još od 1134. godine. Negdje putem brod staje i trubač svira, a jeka planina odgovara, što je izuzetan doživljaj. Iskrcajte se kod crkve sv. Bartolomeja i uživajte u tamošnjoj ponudi jela i pića. Druga postaja na kojoj možete izaći s broda jest Salet i pješačenjem od dvadesetak minuta stići ćete do drugog jezera Obersee.

Istražite okolicu

Okolica Kraljevskog jezera također je zanimljiva za istraživanje, pa tako možete isplanirati izlet u Rudnik soli Berchtesgaden , najstariji aktivni rudnik soli u Njemačkoj. Mnogi posjećuju i Kehlsteinhaus, odnosno Orlovo gnijezdo. Riječ je o mjestu u kojem je Hitler nekada imao vikendicu, a gdje se danas nalazi restoran. Ondje možete, na visini od 1834 metra, uživati u pogledima na park koji oduzimaju dah i zbog njih se zaista isplati ići dotamo.

Putovanje brodom od ranog jutra

Da biste izbjegli gužvu, preporučujemo vam da se na put brodom po jezeru Konigssee uputite čim ranije jer za tu aktivnost uvijek postoji velik interes. Sve o rasporedu vožnje i cijenama pogledajte unaprijed ovdje .

Iz Salzburga ćete do Kraljevskog jezera doći za 45 minuta javnim prijevozom, a pola sata autom. Iz glavnog grada Bavarske Münchena također je lako organizirati izlet na ovo jezero jer vam automobilom dotamo treba nešto manje od 2 sata, a javnim prijevozom oko 3 sata.

