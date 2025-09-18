Ovaj klasični bijeli umak od sira savršen je dodatak raznim jelima – od tjestenine do gratinirane cvjetače i prženog ili pečenog mesa.

Priprema se od osnovnih sastojaka koje vjerojatno već imate kod kuće, a gotov je za svega 15 minuta. Naravno, za njegov je okus zaslužan za bogat, pun okus zrelog cheddra, ali možete eksperimentirati i s drugim vrstama sira.

Umak od sira - sastojci: 500 ml mlijeka

45 g glatkog brašna, po potrebi

50 g maslaca

100 g ribanog zrelog cheddra ili drugog (polu)tvrdog sira po želji Umak od sira - priprema: Ulijte 500 mililitara mlijeka u veliku tavu i dodajte 45 grama glatkog brašna i 50 grama maslaca. Podesite vatru na srednju jačinu i počnite miješati smjesu pjenjačom. Nastavite brzo miješati dok se maslac ne otopi i smjesa ne zavrije, a umak se počne zgušnjavati. Miješajte pjenjačom još 2 minute dok se umak ne zagrije, a zatim umiješajte 100 grama naribanog i miješajte dok se ne otopi. Poslužite toplo.

