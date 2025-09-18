S ovom tjesteninom u kremastom umaku od cikle i fete unijet ćete malo boje na svoj kućni meni. Priprema je sasvim jednostavna, a rezultat i izgleda sjajno i sjajnog je okusa.

Ova vegetarijanska kombinacija zemljanih okusa cikle, aromatičnog povrća i slanog feta sira savršeno se spaja u fini ručak. Za pripremu vam treba dvadesetak minuta, a tjesteninu i umak kuhat ćete isto otprilike toliko pa ćete u ovom ukusnom jelu uživati za manje od 45 minuta. Koristite li već kuhanu ciklu, naravno, i prije.

Tjestenina s ciklom i fetom - sastojci: 2 velike cikle, oguljene i grubo nasjeckane na komade

1 žlica maslinovog ulja

2 luka, sitno nasjeckana

4 stabljike celera, sitno nasjeckane

4 mrkve, oguljene i sitno nasjeckane

1 mala vezica bosiljka

2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

400 g tjestenine

75 g kiselog vrhnja

100 g feta sira

sol

papar Tjestenina s ciklom i fetom - priprema: Ulijte vodu u veliki lonac, posolite i zakuhajte na jakoj vatri pa dodajte narezanu ciklu. Kuhajte 5 minuta, a zatim ciklu izvadite prebacite na tanjur. Lonac s vodom ostavite sa strane. U velikoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte maslinovo ulje, dodajte luk, celer i mrkvu i kuhajte 8 minuta dok ne omekšaju. Bosiljak sitno nasjeckajte, dodajte u tavu zajedno s češnjakom i pržite još 30 sekundi. U lonac s vodom od cikle dodajte tjesteninu i kuhajte minutu manje nego što piše u uputama. Ocijedite, sačuvajte 200 ml vode od tjestenine i vratite tjesteninu u tavu od povrća. U međuvremenu ciklu, polovicu prženog povrća, bosiljak i vrhnje izmiksajte u glatku smjesu. Postupno dodajte sačuvanu vodu od tjestenine da se umak razrijedi, ali i dalje ostane gust. Umiješajte ovaj umak u tjesteninu zajedno s preostalim prženim povrćem i malo začina. Podijelite u zdjele, izmrvite fetu i pospite preostalim listovima bosiljka. Po želji dodajte još malo crnog papra.

