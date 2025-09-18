S ovom tjesteninom u kremastom umaku od cikle i fete unijet ćete malo boje na svoj kućni meni. Priprema je sasvim jednostavna, a rezultat i izgleda sjajno i sjajnog je okusa.
Ova vegetarijanska kombinacija zemljanih okusa cikle, aromatičnog povrća i slanog feta sira savršeno se spaja u fini ručak. Za pripremu vam treba dvadesetak minuta, a tjesteninu i umak kuhat ćete isto otprilike toliko pa ćete u ovom ukusnom jelu uživati za manje od 45 minuta. Koristite li već kuhanu ciklu, naravno, i prije.
Tjestenina s ciklom i fetom - sastojci:
- 2 velike cikle, oguljene i grubo nasjeckane na komade
- 1 žlica maslinovog ulja
- 2 luka, sitno nasjeckana
- 4 stabljike celera, sitno nasjeckane
- 4 mrkve, oguljene i sitno nasjeckane
- 1 mala vezica bosiljka
- 2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 400 g tjestenine
- 75 g kiselog vrhnja
- 100 g feta sira
- sol
- papar
Tjestenina s ciklom i fetom - priprema:
- Ulijte vodu u veliki lonac, posolite i zakuhajte na jakoj vatri pa dodajte narezanu ciklu. Kuhajte 5 minuta, a zatim ciklu izvadite prebacite na tanjur. Lonac s vodom ostavite sa strane.
- U velikoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte maslinovo ulje, dodajte luk, celer i mrkvu i kuhajte 8 minuta dok ne omekšaju. Bosiljak sitno nasjeckajte, dodajte u tavu zajedno s češnjakom i pržite još 30 sekundi.
- U lonac s vodom od cikle dodajte tjesteninu i kuhajte minutu manje nego što piše u uputama. Ocijedite, sačuvajte 200 ml vode od tjestenine i vratite tjesteninu u tavu od povrća.
- U međuvremenu ciklu, polovicu prženog povrća, bosiljak i vrhnje izmiksajte u glatku smjesu. Postupno dodajte sačuvanu vodu od tjestenine da se umak razrijedi, ali i dalje ostane gust.
- Umiješajte ovaj umak u tjesteninu zajedno s preostalim prženim povrćem i malo začina. Podijelite u zdjele, izmrvite fetu i pospite preostalim listovima bosiljka. Po želji dodajte još malo crnog papra.
