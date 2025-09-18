Galerija 2 2 2 2 Plitvička jezera oduševljavaju svojom ljepotom tijekom cijele godine. Ovaj šumovit kraj s 16 jezera ispunjenih kristalno čistom i modro-zelenom vodom kao i 90-ak čarobnih slapova posjetiti možete usred ljetnih vrućina, ali i hladnih zima.



Pritom treba znati da su cijene ulaznica za ulazak u Nacionalni park Plitvička jezera znatno jeftinije u kasnu jesen i zimu, pa ih mnogi odlučuju istražiti baš u tom dijelu godine.

Mini kuhinja opremljena je svime što bi vam moglo zatrebati (Foto: Airbnb.com)

I cijene smještaja u okolici znatno su jeftinije.



U brvnari Sanja u Rakovici, primjerice, smještaj se može naći i po 53 eura na noć preko internetske platforme Airbnb.



Ova drvena kućica nalazi se 12 kilometara od ulaza u Nacionalni park Plitvička jezera, odnosno oko 15 minuta vožnje do tog prirodnog čuda Lijepe Naše.



Savršeno mjesto za odsjesti ako mislite posjetiti Nacionalni park Plitvička jezera. Puno toga ima za raditi i vidjeti u okolici, a u blizini vas očekuje i dobra ponuda hrane, pišu zadovoljni korisnici na Airbnbu.

Prvu jutarnju kavu popijte na terasi kuće (Foto: Airbnb.com)

Objekt obuhvaća jednu spavaću sobu za maksimalni smještaj dvije osobe, dnevni boravak s TV-om, mini kuhinju s blagovaonskim stolom, kao i manju kupaonicu.



Tu je i natkrivena terasa s roštiljem za uživanje na otvorenom. Boravak u kućici uključujuće i besplatni bežični pristup internetu, kao i privatno parkiralište.



Kako izgleda brvnara Sanja i što sve nudi provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

