U Vinkovcima je otvoreno najveće dječje igralište u Hrvatskoj Park Papuk. Grad na Bosutu dobio je mjesto kakvo se rijetko viđa s prostranom sportskom i rekreativnom zonm i zelenu oazu u kojoj posjetitelji na jednom mjestu mogu pronaći zabavu, druženje i šetnje prirodom.

Ovaj kompleks donedavno bio odlagalište otpada. Važan trenutak dogodio se 2016. kada je, zahvaljujući EU Kohezijskom fondu i Fondu za zaštitu okoliša, provedena potpuna sanacija. Time je prostor oslobođen svih prijetnji za okoliš i otvoren je put njegovoj novoj namjeni, stvaranju mjesta za rekreaciju, druženje i uživanje u prirodi.

Posebnu vrijednost donosi i program „Zelena pluća grada“, zahvaljujući kojem je u drugom dijelu parka, na sedam hektara površine, posađeno 660 stabala, stvorena je tako prava mala gradska šuma sa sjenicama, klupama, ležaljkama koje pozivaju na predah i druženje. Ukupno se, dakle novi vinkovački park prostire na čak 12 hektara površine, i to na samo kilometar od samog središta grada.



Nova sportsko-rekreacijska zona na Papuku sadrži dva multifunkcionalna igrališta (za mali nogomet, rukomet, tenis i odbojku), igralište za 3x3 košarku, stolove za stolni tenis, staze za rolanje i trčanje, stanicu za vježbanje s devet sprava te svlačionice. Društvena zona obuhvaća izgradnju i opremanje multifunkcionalnog sportskog parka za djecu i mlade s toboganima, ljuljačkama, penjalicama i edukativnim panelima, mostovima, kulama, labirintima i zip lineom. Kako to sve izgleda, prije nego krenete u Vinkovce, pogledajte u našoj galeriji.