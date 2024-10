Vrlo uspješan veganski restoran koji posluje po principima održivosti primio je ponovno prestižno TripAdvisorovo priznanje Best of the Best. Time se BioMania svrstala među 1% najboljih na globalnoj razini, te u top 10 restorana na svijetu u kategoriji Veganski/Vegeterijanski Restorani i to kao jedini restoran na listi koji radi samo sezonski.

Ukusna i održiva priča

BioMania je počela kao prvi plant based streetfood u Hrvatskoj sa malom kućicom na tek formiranom food courtu na plaži Zlatni rat u Bolu. Godine 2019. otvoren je i restoran/bistro u centru Bola. Od samog početka BioMania se isticala drugačijim pristupom te kvalitetom i okusom jela čime je osvojila sve gurmane bez obzira na njihove prehrambene navike. Od 2021, prema ocjenama gostiju dominira gastro scenom otoka Brača.

BioMania je počela kao prvi plant based streetfood u Hrvatskoj (Foto: BioMania)

Recenzije na TripAdvisoru ističu inovativnost i kvalitetu BioMania kuhinje, s posebnim naglaskom na sjajne okuse, svježe ekološke namirnice, primjenu održivih praksi, izuzetnu uslugu, opuštajuću atmosferu te atraktivnu poziciju terase s očaravajućim pogledom. Sve nabrojeno svrstava BioManiu u sam vrh svjetske veganske i vegetarijanske gastronomije.

"Ovo priznanje od TripAdvisora ponovno potvrđuje našu neprestanu posvećenost kreiranju jela koja nisu samo zadovoljstvo za nepce, već i odraz naše suradnje s najkvalitetnijim malim proizvodačima i održivim upravljačkim praksama. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez iznimnog truda svakog pojedinog člana tima; iskrene čestitke cijeloj ekipi! Zahvaljujem se i svim našim gostima koji su odvojili vrijeme da podijele svoje iskustvo. Naposljetku, htio bi se posebno zahvaliti i našim partnerima proizvođačima bez čije predanosti i požrtvovnosti naš uspjeh ne bi bio moguć. Ujedno koristim ovu priliku da najavim skoro otvaranje naše prve franšize u centru Zagreba; više detalja će biti poznato uskoro." izjavio je Dario Kožul, osnivač BioManije.

Saznajte više o BioManiji na Facebooku i Instagramu.