Galerija 0 0 0 Zagreb je ovih dana centar dobre zabave i najboljih zalogaja. Baš Naš festival na Bundeku ulazi u svoje završne dane i donosi tjedan prepun mirisa, okusa i glazbenih ritmova koji se ne propušta. Do 21. rujna posjetitelji imaju priliku doživjeti pravu gastronomsku avanturu koja spaja najbolje od street fooda i dobre zabave!

Već pri samom ulasku na festival, posjetitelje dočekuje miris svježih tortilja, sočnih burgera i začina koji stvaraju poseban ugođaj i pozivaju na istraživanje bogate ponude. Ovdje svatko može pronaći nešto po svom ukusu, od ljubitelja klasike do onih koji vole istraživati nove kulinarske horizonte.

Meksički kutak oduševit će zaljubljenike u autentične okuse. Tacosi dolaze u tri varijante: s piletinom, junetinom ili povrćem, svaki složen tako da pruži savršeni balans svježine i bogatstva začina. Quesadille se tope u ustima, a chimichange donose poseban doživljaj u hrskavom omotu, uz nadjeve od junetine ili povrća. Točku na „i“ stavljaju churrosi, kao slatki završetak meksičke pustolovine.

Putovanje se nastavlja s azijskom ponudom. Mekani bao bunsevi dolaze u iznenađujućim kombinacijama poput lobster salate s crumbleom od lješnjaka ili pikantne piletine s wasabi majonezom. Ljubitelji azijskih delicija neće ostati ravnodušni ni uz Tuna Poke Bowl prepun svježih sastojaka ili Katsu Bowl s piletinom i bogatim katsu umakom. Tu su i gyoze, jednostavne, a neodoljive, te osvježavajući mochiji u tri varijante: pistacija, čokolada i passion fruit.

Naravno, festival je nezamisliv bez burgera. Baš Naš burger ponuda spaja klasične favorite i odvažne kombinacije, od bezvremenskog cheeseburgera do raskošnog Gorg Burgera s gorgonzolom i karameliziranim lukom ili Truffle Burgera s bogatim umakom od tartufa. Ljubitelji intenzivnih okusa neće odoljeti Hot 'n' Juicy Burgeru, a nezaobilazan dodatak su krumpirići u raznim verzijama, od onih klasičnih do varijacija s cheddar sirom i hrskavom pancetom.

Nakon pronalaska idealnog zalogaja, lounge zone s pogledom na jezero savršene su za uživanje u opuštenoj atmosferi. Posebno se ističe Corona lounge zona, zamišljena kao idealno mjesto za druženje, razgovore i stvaranje novih uspomena uz osvježavajuće piće i zalogaje po vlastitom ukusu.

Ipak, Baš Naš ne bi bio ono što jest bez dobre glazbe. Do kraja tjedna Bundekom će se širiti zarazni ritmovi DJ-eva, a vikend donosi pravu party atmosferu. U petak, 19. rujna, Bundek će postati plesni podij na otvorenom uz najveće CRO dance hitove za koje su zaslužni SennaM i E.T.

Baš Naš at The Lake traje sve do 21. rujna, a svaka večer donosi novu priliku za novi izlazak, druženje i stvaranje uspomena. Sve informacije o programu i radnom vremenu dostupne su na Facebook i Instagram stranici Baš Naš festivala.

