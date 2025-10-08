Galerija 3 3 3 3 S predivnim plažama, slikovitim brežuljcima i liticama koje se spuštaju u Atlantik, regija Mogán je bez sumnje odlična baza za odmor na španjolskim otocima vječnog proljeća. A vjerojatno najljepše u tom kraju je lučko mjesto Puerto de Mogán, koje je promijenilo svoje lice osamdesetih godina prošlog stoljeća, kada se od skromnog ribarskog sela pretvorilo se u šarmantan gradić čije se središte danas nalazi oko marine. Zahvaljujući kanalima koji povezuju marinu s centrom mjesta, često ga nazivaju i Malom Venecijom Kanara. Ribarska luka i dalje ima autentičan šarm prošlih vremena – promatrajući ribare dok popravljaju mreže ili boje svoje čamce, lako možete dobiti dojam da je vrijeme stalo.

Kako je gradnja visokih zgrada ondje strogo zabranjena, većina kuća u gradu ne prelazi dvije etaže, a prepoznatljive bijele fasade s crvenim, plavim ili žutim linijama postale su zaštitni znak tog mjesta. Stanovnici uskih uličica svoje su kuće i kamene lukove ukrasili cvijećem, pretvarajući cijelo naselje u šarenu oazu mirisa i boja. Jedan od najboljih načina da upoznate domaći ritam je odlazak na tržnicu petkom. Osim hrane, pronaći ćete i rukotvorine, odjeću te suvenire.

Nakon lutanja štandovima brojni kafići s pogledom na jahte i ribarske brodice pozivaju na predah. Baš kao i mediteranski restorani koji nude sve čega se možete zaželjeti u španjolskoj kuhinji – od tapasa do ribljih specijaliteta.

Puerto de Mogan - 3 (Foto: Shutterstock)

Omiljeni krumpiri

Priliku možete dati i omiljenoj uličnoj hrani - papas arrugadas (naborani krumpiri) tradicionalno je jelo koje se sastoji od kuhanih krumpira. Obično se poslužuju uz umak od čilija i češnjaka, poznat kao mojo rojo, ili kao prilog uz mesna jela. Jelo se priprema od malih mladih krumpira koji se temeljito operu (ali se ne gule), a zatim kuhaju u jako posoljenoj vodi. Izvorno se koristila morska voda, no danas se češće koristi obična voda iz slavine uz obilje dodane soli.

Nakon kuhanja voda se ocijedi, a krumpiri se kratko ostave u loncu na laganoj vatri kako bi se osušili – dok se na kori ne stvori tanka, slana korica i karakterističan naborani izgled. Papas arrugadas smatraju se jednim od zaštitnih jela kanarske kuhinje, a ponekad se poslužuju uz conejo en salmorejo, tradicionalni kanarski gulaš od zeca.

Papas arrugadas (Foto: Shutterstock)

Zlatni pijesak

Velika plaža Playa de Mogán, sa zlatnožutim pijeskom, nalazi se odmah uz marinu i nudi sve što vam može zatrebati, poput ležaljki i suncobrana. Tirkizna voda prelijeva se preko svijetlog pijeska, a ponekad se mogu vidjeti i šarene ribe koje plivaju uz obalu.

Zaljubljenici u podmorje mogu krenuti u avanturu jednim od brodova koji svakodnevno isplovljavaju iz Puerto de Mogána i otkriti čaroliju oceana. A i oni koji žele doživjeti vulkanski podvodni svijet Gran Canarije a da se smoče mogu doći na svoje. Yellow Submarine je električna podmornica s prozirnim dnom koja se spušta do 25 metara ispod površine.

Puerto de Mogan - 5 (Foto: Shutterstock)

Kamo na izlet

Tražite li ideje za izlet možete krenuti u selo Mogán, udaljeno 12 kilometara od obale. Ondje se nalazi najvažnija povijesna građevina tog kraja – crkva San Antonio de Padua, izgrađena početkom 19. stoljeća. Sagrađena je zahvaljujući Matíasu Sarmientu, mještaninu koji je bogatstvo stekao na Kubi. Na povratku prema Puerto de Mogánu posjetite Molino Quemado, najveću vjetrenjaču na Gran Canariji, podignutu u 19. stoljeću, nekoć korištenu za skladištenje žita cijelog područja.

