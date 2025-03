Alcatraz je otok koji se prostire na 9 hektara u zaljevu San Francisca u Sjedinjenim Američkim Državama. Sredinom prošlog stoljeća smatrao se najčuvanijim zatvorom u Americi. Danas je pak velika turistička atrakcija koju svake godine posjećuje više od milijun ljudi.



1. Alcatraz u prijevodu sa španjoskog jezika označuje pelikana, a otok je dobio ime upravo po tim pticama. Navodno ga je još davne 1775. godine španjolski istraživač Juan Manuel de Ayala nazvao La Isla de los alcatraces ili otok pelikana. Nosi i nadimak Hrid.



2. Otok je originalno zamišljen kao vojna utvrda, a zatvorom je službeno postao tek mnogo godina kasnije. Ipak, na njemu je još potkraj 19. stoljeća zatočena grupa Indijanaca jer su se odbijali ponašati u skladu s pravilima američke vlade.

3. Ćelije u zatvoru bile su manje od nekih ormara. U blokovima B i C imale su dimenzije tek 1,5 x 2,7 metara što je bilo dostatno da se u njih zbije mali krevet, WC školjka i minijaturni umivaonik s hladnom vodom.



4. Zatvor je bio otvoren sve do 1963. godine, kada je 21. ožujka zauvijek zatvoren. U vrijeme njegove najveće popularnosti čuvari i drugo osoblje zatvora živjeli su na otoku sa svojim obiteljima.



5. Iz Alcatraza je pokušalo pobjeći 36 ljudi. U bijegu su uhvaćena 23 pojedinca, šestoricu su upucali stražari, a dvojica su se utopila. Preostalih pet muškaraca netragom je nestalo. Pretpostavlja se i da su se oni utopili, no njihova tijela nikad nisu nađena.



6. U Alcatrazu su kazne služili brojni kriminalci, a najpoznatiji je svakako Al Capone, koji je na Hridi proveo četiri i pol godine.



7. Iako se nekad tvrdilo da nitko ne može preplivati od Alcatraza do obale, to je uistinu moguće. Štoviše, svake se godine održava triatlon po imenu Bijeg iz Alcatraza (Escape from Alcatraz Triathlon) koji dokazuje tu tvrdnju. Pliva se 2,4 kilometara od otoka do San Francisca, bicikl se vozi 28 kilometara i trči 12 kilometara.

