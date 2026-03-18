Galerija 1 1 1 1 Wolfgang Puck već 32 godine hrani najvažnije osobe u Hollywoodu tijekom najvažnije filmske večeri u godini. Slavni austrijski chef nadgleda pripremu i serviranje hrane za takozvani Guvernerov bal - službenu večeru nakon dodjele Oscara.

Večera započinje svega nekoliko minuta nakon završetka dodjele, a na nju je pozvano više od 1500 uvaženih gostiju, glumaca, redatelja, producenta i drugih sličnih važnih osoba iz filmske industrije.

Da bi odgovarajuće nahranio sva gladna usta – a usta su obično jako gladna nakon višesatne ceremonije dodjele i cjelodnevnih priprema, predvodi tim od 120 kuharskih profesionalaca iz raznih dijelova svijeta.

Jelovnik za ovu večeru počinje se planirati tri mjeseca prije dodjele, a sa mise en placeom se kreće dva dana prije Oscara. 48 sati prije Oscara ništa se još termički ne obrađuje, namirnice se režu, meso se marinira, tijesto se mijesi i rade se slične predradnje, a kako bi si chefovi olakšali pripremu hrane za ovaj važan događaj

Dimljeni losos s kavijarom (Foto: Afp)

Najskuplji sastojci

Puckov tim je ove godine napravio 30 tisuća porcija jela – uključujući mini burgere s wagyu govedinom, sushi, slane pite od piletine i tartufa, dimljeni losos prekriven Beluga kavijarom i razne druge oblizeke.

Najviše posla imali su slastičari koji su danima pripremali slatka iznenađenja - od individualnih porcija tiramisua posluženih u čašama, preko različitih makarona i kolačića do posebnih vrsta sladoleda. Na jelovniku se ove godine našao sladoled od pistacije, lješnjaka, vanilije i sorbet od jagode, a posebno gastronomsko iznenađenje bio je sladoled od parmezana s crnim tartufima.

U pripremi hrane koriste se najbolje i najskuplje namirnice dostupne na tržištu. Za ovu priliku iz japanske prefekture Miyazaki avionom je “doputovalo” 80 kilograma najbolje wagyju govedine, a s Havaja 45 kilograma svježe ahi tune.

Za predjelo s lososom utrošeno je čak 11 kilograma Beluga kavijara - količina je to koja košta oko 20 tisuća eura.

Svaki gost Guvernerovog bala dobiva jestivog Oscara (Foto: Afp)

Čokoladni zlatni kipići

Neka jela se ponavljaju već godinama na Guvernerovom balu, kao što je slučaj s mini pitama od piletine i svježe naribanih tartufa koje se serviraju u malim keramičkim posudicama. Zvijezde obožavaju ove jelo Wolfganga Pucka i uvijek ga traže, a na jelovniku se nalazi već posljednjih 25 godina.

Iako se na svaku keramičku posudicu stavi tek nekoliko tanašnih listića crnog tartufa, za pripremu ovoga jela potrošena je zdjela gljiva tržišne vrijednosti od 3,5 tisuća eura.

Tim izrađuje i 3500 mini kipića Oscara od tamne čokolade, a koji se prekriva jestivim zlatom. Na ovaj način svaki gost Guvernerovog bala kući odlazi s prepoznatljivom statuom.

U nastavku teksta pogledajte kako su izgledale pripreme za Guvernerov bal nakon Oscara ove godine. Business Insidera dobio je priliku provesti vrijeme iza kulisa ove važne večere s timom Wolfganga Pucka.

