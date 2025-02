Jeste li ikada čuli za Dildo? Taj gradić u zaljevu Trinity u Newfoundlandu u kanadskoj provinciji Newfoundland and Labrador veliki je hit među turistima. Njemu ne trebaju pješčane plaže, vodeni i zabavni parkovi ni zadivljujuća arhitektonska zdanja – ljudi dolaze u to mjesto s manje od 1000 stanovnika samo zbog njegova imena koje dijeli s igračkom za odrasle. Više o Dildu pročitajte ovdje, ali to nije jedini grad čije table nasmijavaju prolaznike.

Skočiđevojka u Crnoj Gori omiljeno je mjesto za fotografiranje, a dečkima je mnogo draži ulaz u poljski grad Tumidaj. Svinjišta u Makedoniji također su omiljeno mjesto za glupiranje.

Iako danas nije sve Tužno u Općini Vidovec u Varaždinskoj županiji, u prošlosti je bilo nesretnih trenutaka, a smatra se da naziv dolazi od tuge koju su izazvali Turci kada su uništili taj kraj.

Kako je pak Apatija kraj Ludbrega postala nevesela nitko ne zna, ali zato selo pokraj Ivanca navlači osmijeh na lice jer se zove Gačice. Gornja Batina kod Zlatara, kao i križevački Pesek, također uveseljavaju. Baš kao i Gornje Cjepidlake u Općini Đulovac, Žena Glava na Visu i otočić Babina Guzica.

Dok susjedi imaju Jajce, mi imamo i Kajganu kraj Garešnice, kao i Krvavicu u Makarskom primorju, ali i manje apetitlih lokacija poput Lomivrata, Podcrkavlja, Špičkovine, Kurbe Vele, Štakorovca, Grdosela, Prduše Vele…

Slična situacija s neobičnim imenima sela i gradova vrijedi i u ostatku svijeta.

Truth or Consequences, Novi Meksiko

Američki grad čije ime se prevodi kao Istina ili posljedice je do 1950. godine bio poznat pod imenom Hot Springs, sve dok nije privremeno promijenio naziv iz šale, potaknut radijskom emisijom. Građanima se naziv svidio pa su glasali da novo ime postane trajno, a ostalo je povijest.rađanima se naziv svidio pa su glasali da novo ime postane trajno, a ostalo je povijest.

Truth or Consequences bila je američka kviz-emisija u kojoj su natjecatelji trebali odgovoriti na teška ili bizarna pitanja. Kada natjecatelji nisu mogli dokučiti istinu uslijedile su posljedice u obliku smiješnih ili zabavnih zadataka. Ponekad su producenti htjeli ugodno iznenaditi natjecatelje pa su gledateljima umjesto zadataka organizirali susret s članovima obitelji koji su živjeli na drugom kraju SAD.

Batman, Turska

Vjerovali ili ne, u Turskoj postoji grad koji nosi ime Batman. Nije riječ o nekom malom mjestašcu, turski "šišmiš" ima 350 tisuća stanovnika. Ime duguje rijeci Batman Çayı. Batman vas čeka na otprilike 100 km istočno od Diyarbakıra i oko 130 km od granice sa Sirijom.

Condom (Foto: Shutterstock)

Condom, Francuska

Među valovitim brežuljcima i vinogradima Gaskonje na jugozapadu Francuske pronaći ćete šarmantni Condom. Grad može ponuditi mnogo više od šaljiva naziva, a prema lokalnoj predaji, Condom je osnovao rimski senator po imenu Condatomagus koji je ondje uspostavio vojni logor u 1. stoljeću prije Krista.

Sićušno naselje raslo je tijekom godina i postalo je poznato kao Condatomagus. Danas je Condom glavni grad regije Armagnac i dom istoimenoga cijenjenog alkoholnog pića. Uz konjak (cognac), Armanac je najpoznatiji francuski vinski destilat.

Accident, Maryland

Američki gradić, koji prema popisu stanovništva od prije pet godina ima samo 338 stanovnika, nema popis zanimljivosti koje vrijedi obići ili mjesta po kojima se pamti. Uzbudljivo je samo njegovo ime koje navlači osmijeh na lice. Posjetitelji uživaju u zadirkivanju građana da su "Nesretnici", kao i ostalim varijacijama na temu...

Fucking/Fugging, Austrija

I dok se većina građana pomiri s neobičnim nazivima mjesta u kojima žive (pitajte one iz Gačica), neki ne izdrže višak pozornosti i zanimanja. Fuckinzi (građani Fugginga dok se još zvao Fucking) umorili su se od stalnog ismijavanja i krađe tabli pa je grad izglasao promjenu imena. Uzalud im trud i objašnjavanje da imaju svoje povijesne razloge za nepristojno ime koje potječe još iz 11. stoljeća jer Fucking nitko nikada nije shvaćao ozbiljno.

Wank, Njemačka

Vrh planine Wank u Bavarskim Alpama desetljećima privlači planinare, a popularnosti je pridonijelo otvaranje Wankbahna, sustava žičare izgrađenog kasnih 1920-ih, za koji Wankpass vrijedi godinu dana. Osim uživanja u prirodi, posjetiteljima se najviše sviđa pogled s vrha. Dok ste ondje, možete i svratiti na ručak u Wankhaus. Naziv grada Wank najviše nasmijava posjetitelje koji govore engleski, a ako ne znate značenje toga nepristojnog glagola, bolje ga nemojte guglati na poslu ili u javnosti.

Climax, Minnesota

U mirnom američkom gradiću ruralne Minnesote nema uzbudljivih sadržaja – posjetitelji mu čak tepaju da je antiklimaks. Doduše, iznenađuje činjenica da postoje četiri mjesta u SAD-u koja nose to ime, a sva su jednako mala i nezanimljiva. Climax u Minnesoti, koji je ime dobio po tvrtki za proizvodnju duhana za žvakanje, više se od ostalih zaigrao nazivom, toliko da mu je slogan: "Climax. More than just a feeling".

Hell, Norveška

Da je u Paklu hladno, a ne vruće pokazuje živa u gradiću zapadno od Trondheima, u središnjoj Norveškoj, gdje temperature padaju i do 25 Celzijevih stupnjeva ispod nule. I dok se oni koji govore engleski zabavljaju kako su se vratili iz pakla, ili kako će ondje završiti – naziv grada zapravo potječe od stare nordijske riječi za spilju na litici. Pa opet, s obzirom na to da je u blizini prometne zračne luke, možda ime i nije potpuno promašeno.

Anus, Francuska

Uspavano mjestašce stoji u pozadini popularnijih burgundijskih destinacija. Tko zna, možda je i jedan od razloga za izostanak turističkih reklama naziv koji jednako nepristojno zvuči kao i na engleskom. Oni koje put odvede u pitoreskni An…, ovoga, gradić mogu uživati u šetnji vinogradarskim krajem, kao i razgledavanju katedrale iz doba križarskih ratova u obližnjem Clamencyju.

