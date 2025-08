Iako će neke pojedince možda iznervirati kada stranac Jadransko more nazove oceanom, Hrvati generalno ne mare kada turisti iz inozemstva krivo izgovaraju imena njihovih gradova, rijeka, planina i sličnih geografskih obilježja.



Imena s dijakritičkim znakovima ć, č, š, ž, đ veliki su izazov za govornike engleskog jezika. Ako vas u Splitu zaustavi Amerikanac i zatraži da ga uputite na trajekt za Brok, vjerojatno želi otići do Brača.



Ako vas priupita za Korkulu, vjerojatno želi posjetiti čarobnu Korčulu.



Plitvička jezera su popularna destinacija u Hrvatskoj, no stranci često polome jezik kada pokušaju ovo izgovoriti. Umjesto toga tour operatori im nude izlet na Plitvice, što oni simpatično pretvore u Plitvajs.



Nađete li se u Istri i netko vas pita preporuku gdje jesti u Rovinđu, vjerojatno misli na Rovinj . Treba li otići do Grožnjana, vjerojatno neće ni pokušati izgovoriti ime ovog mjesta već vam pružiti mobitel s napisanom destinacijom.



Sarah Ćosić s YouTube kanala Royal Croatian Toursa pobrojala je 17 hrvatskih gradova koje stranci krivo izgovaraju, a ime jednog otoka i njoj stvara velike probleme iako u Lijepoj Našoj živi već 13 godina. O kojim se gradovima radi pogledajte u njezinom videu u nastavku teksta.

