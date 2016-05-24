Galerija 1 1 1 1 Na jednom dijelu dugačku granicu Španjolske i Francuske prekida jedna mala, ali slatka državica. Ako ne znate baš previše o njoj, evo prilike da čitajući nešto i naučite.



1. Vjerovali ili ne, Andora je četrnaesta najstarija država na svijetu! Kad smo već kod brojeva, dodajmo i da je šesnaesta najmanja.



2. Na čelu Monaca nalazi se princ. S druge strane, na čelu Andore nalaze se dva princa koja dijele vlast. Zanimljivo je što nijedan od njih nije iz Andore jer je jedan princ uvijek aktualni predsjednik Francuske, a drugi biskup od Urgella. Naravno, ove pozicije nemaju nikakvu stvarnu moć.



3. Glavni grad države Andorra la Vella najviši je glavni grad starog kontinenta i nalazi se 1013 metara iznad površine mora.



4. Po očekivanom životnom vijeku, Andorci se nalaze na drugom mjestu, odmah iz neuništivih Japanaca.



5. Jedina je zemlja na svijetu u kojoj je službeni jezik katalonski. Naime, iako se on govori i u Španjolskoj i Francuskoj, samo je ovdje službeni.



6. Ovdje vojska ne postoji. U slučaju ratnog stanja državu bi štitile francuska i španjolska vojska.



7. Više od 70 posto površine zemlje je zapravo nacionalni park, koji potpada pod UNESCO-ovu zaštitu.



8. Što se tiče kriminala, on je ovdje gotovo kao i vojska – nepostojeći. Radi se o jednoj od najsigurnijih zemalja svijeta.



9. Od četiri najmanje europske zemlje (ne računajući Vatikan) Andora je najveća s površinom od 468 kilometara kvadratnih, a u leđa joj gledaju Monako, Lihtenštajn i San Marino.



10. Andora nema nacionalnu banku i svoju valutu. Danas koristi euro, a prije je u upotrebi bila španjolska peseta ili francuski franak.

Prva soba za razbijanje u Hrvatskoj: "Nakon prvog udarca bejzbolskom palicom oslobodile su se sve frustracije" +7



