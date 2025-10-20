Galerija 11 11 11 11 Vela Luka nestrpljivo iščekuje novo izdanje manifestacije Stajun od lumblije. Ova jedinstvena fešta posvećena tradicionalnoj veloluškoj slastici – lumbliji, i ove će godine okupiti sve zaljubljenike u autentične okuse otoka.

Omiljena delicija u sebi krije mirise Korčule: bademe, limune, naranče, grožđice i maslinovo ulje. Za pripremu lumblije koristi se i varenik - slasni gusti umaka od crnog grožđa, koji potječe još iz doba drevnih Rimljana. Mirisni kolač nerijetko se nosio na dugačka putovanja jer može dugo stajati, ali i kao podsjetnik na dom. Lumblija poziva na okupljanje oko stola povodom raznih druženja, a osobito za blagdan Svih svetih u sjećanje na voljene.

Podsjetimo, izrada i posebnost lumblije od 2022. godine ponosno nose zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije, čime je ova delicija službeno priznata kao dio bogate veloluške gastronomske baštine.

Organizatori manifestacije Općina Vela Luka, Turistička zajednica i Udruga maslinara Vele Luke pripremili su raznolik program u koji su uključeni svi naraštaji mještana, a posjetitelji će imati priliku upoznati, okusiti i doživjeti pravi duh Veloluške jeseni.

Manifestacija se otvara 22. listopada dobro poznatim Slatkim festivalom u organizaciji Srednje škole Vela Luka u kućici u Žardinu u sklopu kojeg će se održati natjecanje u izradi pršurata (fritula), još jedne tradicionalne i nezaobilazne slastice.

Stajun od lumblije (Foto: Općina Vela Luka)

U četvrtak, 23. listopada u Hotelu Korkyra Srednja škole Vela Luka i Narodne knjižnice Šime Vučetić predstavit će Začine koji pričaju priču: Putovanje kroz mirise i okuse lumblije, dok će Udruga maslinara Vela Luka predstaviti Vodič za dobivanje zaštićenje oznake zemljopisnog podrijetla – Lumblije.

Kako bi potrošili višak prikupljenih kalorija, u nedjelju, 26.10. ujutro HPD Mareta organizira pješačenje do Huma u sklopu tradicionalnog izleta U susret zdravlju. Na vrhu Huma organiziran je ručak, mjerenje šećera i tlaka te tombola s bogatim nagradama. Za one koji se još nisu okušali u izradi lumblije, u ponedjeljak, 27. listopada u praktikumu Srednje škole Vela Luka nositeljice zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla će održati radionicu izrade lumblije.

Utorak 28. i srijeda 29. listopada rezervirani su za one najmlađe, tako da će Narodna knjižnica Šime Vučetić održati likovnu radionicu Lumblija – tradicija u bojama dječje mašte, dok će se učenici u Osnovnoj školi Vela Luka i predškolci u Dječjem vrtiću Radost djeca okušati u izradi svojih prvih lumblija.

U srijedu 29. listopada, u večernjim satima, ovogodišnji Stajun od lumblije će začiniti Luško-kulinarski kviz koji će se održati u Caffe baru Bobovišća.

Najiščekivaniji trenutak manifestacije – izbor za Zlatnu lumbliju 2025. – održat će se u četvrtak na otvorenoj terasi Hotela Korkyre.

Stručni žiri imat će zahtjevan zadatak ocijeniti najbolje natjecateljske lumblije, dok će posjetitelji moći uživati u njihovoj degustaciji.

Večer će dodatno obogatiti kulturni program uz nastup Male mafrine i mješovite klape FD Kumpanije, stvarajući ugođaj tradicionalne veloluške jeseni.

Tradicionalna lumblija - sastojci: 1 kg brašna

20–30 g suhog kvasca ili 60–100 g svježeg kvasca

20 g vanilin šećera

2 g mljevenih klinčića

8 g mljevenog muškatnog oraščića

8 g mljevenog cimeta

1 g mljevenog anisa

1 g korijandera

250–300 g šećera

korica limuna i naranče

50–100 g badema

50–100 g oraha

50–100 g grožđica

sol

1 dl maslinovog ulja

50–100 g masti

1 dl varenika

voda

rakija od ruža ili travarica Tradicionalna lumblija - priprema: U posudi za pripremu tijesta uobičajeno se miješaju sljedeće količine sastojaka: prosijano brašno (minimalno 1 kg) uz dodatak suhog kvasca (20-30 g), ukoliko se radi sa svježim kvascem (60-100 g). Napravi se rupa u smjesi brašna i dodataka u koju se dodaje aktivirani svježi kvasac, vanilin šećer (20 g), mljeveni klinčić (poravnata čajna žličica oko 2 g), mljeveni muškatni oraščić (jušna žlica oko 8 g), mljeveni cimet (jušna žlica oko 8 g), mljeveni anis (čajna žličica oko 1 g), korijander (čajna žličica oko 1 g), šećer (250-300 g), naribana korica jednog limuna i naranče, poprženi grubo sjeckani bademi (50-100 g), poprženi grubo sjeckani orasi (50-100 g), namočene grožđice (50-100 g), sol (jedna žličica). U smjesu se dodaje: maslinovo ulje (1 dl), masti ili maslac (50-100 g), varenik (1 dl), voda, rakija od ruža ili travarica (1 dL) te se mijesi dok se sastojci ne povežu u tijesto. Tijesto se ostavi na toplom dok se volumen ne udvostruči. Uzašlo tijesto se premijesi i oblikuje u kuglice tijesta ujednačene mase i ostavi se da se volumen poveća. Oblikovano pripremljeno tijesto stavlja se u lim za pečenje u prethodno zagrijanu pećnicu na 180°C te se peče od 10 do 20 minuta do postizanja smeđe boje. Nakon toga se temperatura smanji na 140-160°C te se peče još 30-40 minuta. Temperaturu i duljinu pečenja potrebno je prilagoditi masi kolača. Kada je lumblija pečena premaže se rakijom od ruža ili travaricom ili varenikom i pospe krupnim kristalnim šećerom.

Nema politike u njegovoj butigi, samo ljubav: Brijačnica koju ne može nadmašiti niti jedan muzej Olivera Dragojevića +25

