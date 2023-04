Ljudi, trendovi, norme - svi oni dolaze i odlaze. Posljedica toga je da je povijest puna prvih, posljednjih i svega između. Ono što je inovativno jednog dana može postati zastarjelo za nekoliko godina ili desetljeća, no zanimljivo je znati kad su se neke stvari koristile ili dogodile posljednji put.

Upotreba giljotine (1977.)

Često povezivana s Francuskom revolucijom, giljotina potječe iz Srednjeg vijeka. Bila je to metoda pogubljenja za koju se tvrdilo da je humanija od drugih tehnika, a koristila se i u 20. stoljeću. Posljednji put oštrica giljotine okončala je nečiji život 10. rujna 1977. godine u Francuskoj, kad je doslovno glavom platio jedan Tunižanin koji je ubio svoju djevojku.

Posljednji put - 2 (Foto: Getty Images)

Posljednji zatvorenici u londonskom Toweru (1952.)

S poviješću koja seže u 11. stoljeće, londonski Tower u početku nije trebao biti zatvor - ali je postao jedno od najpoznatijih takvih mjesta na svijetu. Zatvorenici držani u londonskom Toweru bili su mnogi slavni - princeza Elizabeta Tudor 1554., dvije žene Henrika VIII. - Anne Boleyn i Catherine Howard, te Guy Fawkes nakon Barutne zavjere 1605. Toranj se nastavio koristiti kao zatvor tijekom povijesti, a blizanci Kray, Ronnie i Reggie, članovi kriminalne organizacije, bili su 1952. godine njegovi posljednji stanovnici.

Posljednji oženjeni papa prilikom obavljanja pontifikata (872.)

Pitanje svećeničkog celibata datira barem iz petog stoljeća, ali Katolička Crkva nije zabranila brak među klerom sve do 12. stoljeća. Pape su također bile dio razgovora o braku i celibatu, iako su većina bili udovci ili su se odrekli svog bračnog života kada su postali pape. Papa Hadrijan II. bio je jedinstven u svom položaju pape jer je odbio dati svoju ženu i kćer. Imao je 75 godina kada je izabran 867. godine i nije želio tu ulogu, jer ju je dva puta odbio. Ipak, na kraju je pristao biti papa, ali se braka nije odrekao.

Posljednji put - 1 (Foto: Getty Images)

Posljednji značajni holivudski film izdan na videokaseti (2006.)

"Povijest nasilja", redatelja Davida Cronenberga s Viggom Mortensenom u glavnoj ulozi, debitirao je u kinima 2005., a sljedeće godine na DVD-u i VHS-u. Njegovo izdanje na VHS-u označilo je posljednji put da je jedan veliki holivudski film dostupan na vrpci. Od svog izuma 1970-ih, videokasete su dominirale tržištem filmova, ali rast DVD tehnologije tijekom kasnih 1990-ih brzo je signalizirao promjenu na tržištu. Početkom 2000-ih DVD-ovi su nadmašili prodaju i najam videokaseta. No, očito, ni oni nisu potrajali. Treba li uopće reći da iz današnje perspektive raznih streaming-servisa – DVD izgleda kao neka daleka, daleka prošlost.

Posljednji let zrakoplova Concorde (2003.)

Prvi prototip Concordea poletio je 1969. godine, a avion je prekoatlantske letove počeo odrađivati 1976. godine. Razvijen u suradnji Engleske i Francuske, Concorde je dizajniran za let brzinom većom od dvije tisuće kilometara na sat, zahvaljujući čemu je kratio vrijeme putovanje od Europe do Sjedinjenih Država za oko tri i pol sata. Između 1976. i 2003. letio je iz Londona u New York, kao i u zračne luke u mjestima poput Pariza i Edinburgha. Izgrađeno ih je samo 20, pružao je veliki luksuz, ali se taj luksuz jako bogato i plaćao Nesreća u srpnju 2000. zaustavila je putovanje, ali su nadzvučni zrakoplovi nastavili biti u službi do listopada 2003. Do tog vremena starost, trošak i pad popularnosti ovih zrakoplova učinili su njihovu upotrebu neodrživom.

Kako je začin kojim je otkupljen Rim i prema kojem se krojila povijest došao u baš svaku kuhinju na svijetu +2