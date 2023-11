Iako u zadnje vrijeme pokušavamo biti što osvješteniji i preferiramo prijevoz vlakovima, vijest o novoj aviokompaniji čiji će avioni uskoro poletjeti europskim nebom nije nas ostavila ravnodušnim.

Naime, svjedočimo svakodnevnom poskupljenju avio usluga, tako da će nova konkurencija – dobro doći. Kompanija će s radom početi iduće, 2024, godine, a iza nje, kako prenosi portal Timeout, stoji jedan veliki avio operater.

Moćna njemačka Lufthansa stoji iza „City Airlinesa“, potpuno nove tvrtke čiji će letovi pretežno kretati iz Munchena i Frankfurta. Nuditi će uglavnom letove na kratkim i srednjim relacijama iz ove prilično dvije popularne europske zračne luke.

Prve letove će na odredišta prevoziti avioni tipa Airbus A319 (koji primaju do 156 osoba), a web stranica obećava „brze i praktične veze“. Navodi se i da će povezati brojna prekrasna odredišta diljem Starog kontinenta, od velikih gradova do udaljenih odredišta, tako da jedva čekamo saznati i više informacija o tome.

Iako zrakoplovna kompanija ne treba poletjeti do ljeta 2024., kompanija bi trebala početi zapošljavati ovaj mjesec, a očito cilja na pilote koji govore engleski. Eto prilike, ako ste odlučili da je vrijeme i za nove poslovne izazove. Uostalom, i generalni direktor City Airlinesa Jens Fehlinger objasnio je da tvrtka želi održivo rasti i osigurati sigurne poslove u Njemačkoj.

No, ako prema poslovnici „nevolja nikad ne dolazi sama“, očito isto vrijedi i za dobre vijesti, jer City Airlines nije jedini novi operater koji bi trebao započeti letjeti sljedeće godine. Global Airlines, britanski operater koji je kupio Airbus A380 (najprostraniji putnički avion na svijetu, vjeruje da će pokrenuti transatlantske usluge od Londona do New Yorka i Los Angelesa do kraja 2024., tako da će se preko „bare“ putovati i više no ugodno.

