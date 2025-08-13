Ako ste ikada ušli u zrakoplov s omiljenim slatkišem, otvorili ga i ustanovili da nema dobar okus kao inače; niste jedini. Na 10 tisuća metara visine hrana jednostavno nije tako fina kao s obje noge na tlu.

Letenje uvelike utječe na okus i miris hrane i pića. Djelomično treba kriviti niže temperature jer hladnije namirnice ne mirišu kao tople, što utječe i na okus koji je zbog toga neutralniji. Zbog pritiska u kabini manje je kisika u stanicama tijela, a slabe i olfaktorni receptori. Također, suhi zrak izaziva sušenje sluznice nosa, usta i grla, kao i osjetljivost na okuse i mirise.

No to nisu jedini problemi s hranom u avionu. Rangan Chatterjee, poznati britanski liječnik i autor popularne knjige Make Change That Lasts, navodi istinu o hrani u avionima. Naime, dr. Chatterjee se prisjetio trenutka kada je na jednom letu razgovarao s direktorom kabinske posade koji mu je rekao da u zrakoplov uvijek nosi vlastitu hranu, prenosi Mirror.

"Kad biste znali što se mora dodati avionskoj hrani da bi vam bila ukusna na visini, ne biste je taknuli”, upozorio je direktor kabinske posade.

"Inače ne jedem avionsku hranu, ali nova saznanja su učvrstila moju odluku", zaključio je liječnik.

Avionska jela često imaju previše soli i začina kako bi se nadoknadio smanjeni osjet okusa na velikim visinama, zbog čega može teško pasti na želudac i izazvati nadutost.

"Hrana u avionima obično je ultra-prerađena i niske nutritivne vrijednosti. Obroci često sadrže manje vlakana, a više šećera, soli i konzervansa, što također može uzrokovati probavne smetnje", potvrđuje nutricionistica Ellie Birch.

Ne letite li često, avionska hrana vjerojatno neće štetiti vašem zdravlju, ali ako imate osjetljiviji želudac, radije kupite nešto hranjivo na aerodromu, što je dopušteno unijeti u avion.

