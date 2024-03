Iako ih popularne predrasude često smatraju zakopčanima do grla, ovi neobični običaji i zabave, čiji korijeni nerijetko sežu i u srednjeg vijeka, dokazuju da i u Englezima tinja plamičak ekscentričnosti. A možda i ludosti jer neki naime, od obožavanih tradicijskih običaja i nisu baš bezazleni, a neki su zbog količine intervencija hitne neko vrijeme bili i zabranjeni. Ovo su neki od najčudnijih oblika zabave i običaja koji su i danas ultrapopularni u engleskim selima.

Ples oko svibanjskog stupa

Neobični običaji u Engleskoj - 2 (Foto: Shutterstock)

Svibanjski ples ili Maypole dance tradicija je koja se sreće u više europskih zemalja, a u britanskim se selim shvaća prilično ozbiljno. Događaj je to koji se ne propušta i posebno naravno raduje djecu iako dolazi od nešto odraslije teme.

Svibanjski ples oko stupa sa šarenim trakama dolazi od poganskih obrednih plesova plodnosti kojim se slavilo proljeće i zazivala plodnost. Nekada je dio ovog plesa bilo i žrtvovanje djevica, a danas ostao krijes i izbor svibanjske kraljice, tradicionalna muzika i veselo trčanje sa šarenim trakicama i bujne cvjetne dekoracije.

Jack in the Green

Neobični običaji u Engleskoj - 4 (Foto: Shutterstock)

U Hastingsu u Sussexu u prvomajskoj ćete procesiji uočiti neobičnu spodobu – čovjeka od glave do pete prekrivenog granjem i zelenilom, a baš svatko će znati tko je to – Jack in the Green. Običaj je nastao oko 17. stoljeća zbog londonskih mljekarica koje su nosile posebno urešena prokrivala za glavu u prvomajskim procesijama, a onda i od dimnjačara, za koje je to bio oblik legalnog prosjačenja kad ne bi imali posla tijekom ljetnih mjeseci, a običaj nalagao honorirati njihovu domišljatost.

Od vijenca za glavu pokrivalo naraslo do prekrivača za čitavog čovjeka. Kostim se sastoji stožastog pletenog okvira koji se ukrašava lišćem i cvijećem, a Jacka prate muzičari i procesija.

Kotrljanje kolutova sira

Neobični običaji u Engleskoj - 1 (Foto: Shutterstock)

Običaj kotrljanja kolutova sira niz 180 metraea dugu livadu u Gloucestershireu postao je toliko popularand je danas međunarodna višednevna manifestacija koja privlači tisuće i tisuće posjetitelja. Sužbeno se naziva Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake , a sir koji je "u igri" je lokalni Double Gloucester. Pravila su jednostavna: tri do četiri kilograma težak kolut sira ispušta se s vrha brda, a pobjednik je onaj koji prijeđe ciljnu liniju prvi poslije sira.

Da ova utrka nije bezazlena potvrđuju mnoge ozljede prijavljene tijekom godina, pa je utrka zbog visoke rizičnosti neko vrijeme bila zabranjena. Ponovno se počela održavati nakon peticija obožavatelja.

Utrka sa ženama na leđima

Wife Carrying utrka je koja se svake godine održava u The Noweru, Dorking i u njo j muškarci nose partnerice na leđima na grbavom 380 metara dugom usponu. Iako izgleda prilično smiješno i natjecateljima i okupljenima izvor je dobre zabave, njezina povijest zapravo i nije baš smijšna.

Nastala je naime u sjećanje na vikinšku invaziju 793. godine kada su lokalne žene nasilno odvedene. Tradicija je oživljena, s iznimkom da žene svojevoljno sudjeluju, 2008. godine. Pravila su jednostavna, zbog sigurnosti natjecateljice moraju nositi kacige, a ako imaju manje od 50 kilograma, motraju nositi uteg da ih dostignu.

Utrka sa zapaljenim bačvama

Neobični običaji u Engleskoj - 3 (Foto: Shutterstock)

U Devonu u gradiću Ottery St Mary jedan dan u godinu gradom se nose zapaljene bačve i u tome gomila naprosto uživa. Ukupno sedamnaest bačvi napuni se katranom pa se zapali, a potom ih se nosi gradom. To čine oni najsnažniji i najhrabriji, a običan puk svoje pobjede bilježi tako da prođe čim bliže gorućoj bačvi. Ovaj je običaj još uvijek legalan iako može biti i prilično opasan i imati katastrofalne posljedice.

Nepristojno je doći na vrijeme na dogovor? Neobični običaji iz drugih zemalja koji će vas zbuniti +1