Galerija 3 3 3 3 "Na Kvaternikov trg vraća se najopuštenija božićna zabava u gradu - Jinglingz festival - stvoren sa željom da posjetitelje podsjeti na stari i pomalo zaboravljeni duh blagdana", pozivaju organizatori i dodaju:

"Umjesto gužve, nervoze i dugih redova, Jinglingz donosi smijeh, druženje i onaj poznati osjećaj topline i zajedništva koji nas vraća u djetinjstvo. Kvatrić će ponovno zamirisati po kuhanom vinom, zimskim koktelima i božićnim delicijama na Jinglingz način, a trg će od subote, 29. studenoga od 20 sati, ispuniti opuštena blagdanska atmosfera kakvu svi priželjkujemo".

Posjetitelje drugog izdanja Jinglingza ovog Adventa očekuju live glazba i DJ setovi, interaktivne radionice i novo ruho festivala u odnosu na prošlu godinu.

"Sama lokacija bit će ispunjena pravim borovima i zanimljivim photo pointevima, što će predstavljati potpuno novo uređenje. Bogati glazbeni program ostaje isti - tri puta tjedno live svirke naših već provjerenih glazbenika. Svake subote čekaju nas zanimljive radionice za klince, a pobrinuli smo se da i roditeljima bude zabavno.

Ono na što smo najviše ponosni jest činjenica da smo cijeloj ekipi uspjeli omogućiti rad u kućicama koje su još neviđene u Hrvatskoj - jakne im neće biti potrebne jer imaju i podno grijanje" otkriva jedan od organizatora Tomislav Sulić.

Jinglingz - 1 (Foto: Jan Humski/Tomislav Sulić)

Što je na jelovniku?

Bakine slastice ponudit će, među ostalim, tvist na klasične germknedle bez koje je zimska sezone nezamisliva - s bijelom čokoladom i mrvljenim pistacijom.

ponudit će, među ostalim, tvist na klasične germknedle bez koje je zimska sezone nezamisliva - s bijelom čokoladom i mrvljenim pistacijom. Jingle burgers kao svog favorite ističe pulled pork burger s trganom svinjetinom, BBQ umakom te prženim i ukiseljinim lukom.

kao svog favorite ističe pulled pork burger s trganom svinjetinom, BBQ umakom te prženim i ukiseljinim lukom. Crofna je svoj debi na Jinglingzu odlučila učiniti nezaboravnim tako što će ponuditi inovativnu kombinaciju slatkog i slanog u jednom jelu (jeste li spremni za trgani buncek, krafnu, umak od meda i senfa s dinstantnim zeljem i čvarcima?).

je svoj debi na Jinglingzu odlučila učiniti nezaboravnim tako što će ponuditi inovativnu kombinaciju slatkog i slanog u jednom jelu (jeste li spremni za trgani buncek, krafnu, umak od meda i senfa s dinstantnim zeljem i čvarcima?). Friteza by Mccain kućica ponudit će sve ono najbolje od pohanog, mozzarella štapiće, chicken stripes, kolutiće od luka, umak od sira - sva ona jela koja izvrsno idu uz tekuće delicije.

kućica ponudit će sve ono najbolje od pohanog, mozzarella štapiće, chicken stripes, kolutiće od luka, umak od sira - sva ona jela koja izvrsno idu uz tekuće delicije. Bar eleven iz svoje ponude ističe palačinke Italiana s mortadelom, mozzarelom i umakom od pistacija te churrose s čokoladom.

iz svoje ponude ističe palačinke Italiana s mortadelom, mozzarelom i umakom od pistacija te churrose s čokoladom. A za sve one koji samo žele pojesti dobre fritule po prijateljskoj cijeni, tu je - Fritula. Za odmak od klasike, preporučujemo one s bijelom čokoladom, preljevom od pistacija i mrvljenim pistacijem.

Za odmak od klasike, preporučujemo one s bijelom čokoladom, preljevom od pistacija i mrvljenim pistacijem. Restoran Jellyfish In Space standardno će oduševiti svoje brojne obožavatelje fusion programom, a novitet su gyoze od svinjetine s umakom od tartufa.

Najveće kobasice

"Kvatrić će ove godine, osim najpovoljnijih cijena kao i prošle, imati i najveću kobasicu na Adventu - debrecinku u pecivu od 35 centimetara.

Sve će kućice nuditi vruće koktele s prilično zanimljivim sastojcima, a na jednoj - Bakinim slasticama - u ponudi će biti i kava te topla čokolada u klasičnim varijantama, koje će se moći naručiti i u jestivim čašama", kažu organizatori.

