U posljednjih nekoliko godina Hrvatska se sve češće suočava s ekstremnim vremenskim pojavama. Klimatske promjene, porast temperature mora i zraka te sve izraženiji atmosferski poremećaji doveli su do toga da pojmovi poput superćelijskih oluja ili čak jadranskog cunamija više ne zvuče kao SF, već kao realnost koju smo već počeli doživljavati.

U najnovijoj oluji zabilježeni su udari vjetra od povremeno jači od 90 kilometara na sat, a na automatskoj postaji Sokolovac u Zagrebu izmjereni su i orkanski udari, oko 120 kilometara na sat. Da, "buretina "u Zagrebu - toga donedavno nije bilo.

Superćelijske oluje – nova prijetnja s kontinenta

Jedna od najopasnijih vremenskih pojava koja je u novije vrijeme pogodila Hrvatsku svakako su superćelijske oluje. Riječ je o snažnim grmljavinskim olujama koje mogu trajati satima i uzrokovati veliku materijalnu štetu. Karakteriziraju ih orkanski vjetrovi, tuča, obilne oborine i često pojava pijavica ili čak tornada.

Najrazornije superćelijske oluje zabilježene su u ljeto 2023. godine, kada su dijelovi Slavonije i Zagreba pretrpjeli ozbiljna oštećenja. Ništa bolje nije prošao ni Marjan prošlo ljeto. Vjetar je čupao stabla, rušio krovove i prekidao promet, dok su građani svjedočili prizorima kakvi su do tada bili tipični za Sjedinjene Američke Države, a ne za srednju Europu.

Stručnjaci upozoravaju da će ovakve pojave postati sve češće, što znači da će Hrvatska morati prilagoditi sustave upozorenja i infrastrukturu novim klimatskim uvjetima.

Jadranski cunami

Iako Hrvatska nije poznata po cunamijima poput onih u Pacifiku, Jadransko more nije potpuno imuno na ovakve fenomene. U novije vrijeme sve se više govori o tzv. meteotsunamijima – valovima koji nastaju zbog naglih promjena tlaka zraka i snažnih oluja, a ne zbog potresa.

Jedna od najpoznatijih tepizoda te vrste dogodila se u Veloj Luci 1978., pa u lipnju 2017. godine kada je snažan val pogodio područje Starog Grada na Hvaru, kakav Razina mora je oscilirala, plovila su se sudarala, više je brodova potopljeno, a obala je bila poplavljena u vrlo kratkom vremenu. Iako, srećom, nije bilo ljudskih žrtava, materijalna šteta bila je značajna.

Znanstvenici ističu da je Jadran posebno osjetljiv na ovakve pojave zbog svog oblika i dubine, što može pojačati efekt rezonancije valova. Uz sve toplije more i nestabilnije vremenske prilike, postoji realna mogućnost da će se meteotsunamiji pojavljivati češće nego ranije.

Ekstremne oborine i poplave

Uz oluje i neobične pojave na moru, Hrvatska se suočava i s učestalim ekstremnim oborinama koje dovode do poplava. U kratkom vremenskom razdoblju može pasti količina kiše koja premašuje mjesečni prosjek, što preopterećuje odvodne sustave i rijeke.

Takvi događaji zabilježeni su u više navrata diljem zemlje – od Gorskog kotara do središnje Hrvatske. Poplave postaju sve veći problem pogotovo u onim gradovima gdje infrastruktura nije prilagođena tolikim količinama vode.

Što nas čeka?

Stručnjaci se slažu da su ekstremne vremenske pojave u porastu i da Hrvatska nije iznimka. Naprotiv, nalazimo se na području gdje se susreću različiti klimatski utjecaji, što dodatno povećava rizik od naglih i snažnih promjena vremena.

Tako se u budućnosti očekuje i više superćelijskih oluja i intenzivniji toplinski valovi, pa i veći rizik od cunamija na Jadranu te učestalije i jače poplave.

Zbog svega navedenog, ključno je ulagati u sustave ranog upozorenja, što se već danas na zagrebačkom područkju pokazalo efikasnije nego ikad prije, edukaciju građana i prilagodbu infrastrukture.

