Nogometnim obožavateljima i kolekcionarima nije problem izdvojiti milijune eura za dresove, kape i druge uspomene koje su se upisale u sportsku povijest. Naravno, pod uvjetom da si ih mogu priuštiti. Među najvrjednijim nogometnim memorabilijama nalaze se predmeti povezani s Diegom Maradonom, Lionelom Messijem, Peléom i drugim nogometnim velikanima.

Gol stoljeća

Jedan od najpoznatijih sportskih kolekcionarskih predmeta na svijetu svakako je dres Diega Maradone iz četvrtfinalne utakmice Svjetskog prvenstva 1986. godine između Argentine i Engleske. Prije 40 godina - 22. lipnja, dogodio se jedan od onih trenutaka u nogometnoj povijesti koji će zauvijek ostati zapamćen kao jedan od najkontroverznijih.

Riječ je o susretu koji je ušao u nogometnu povijest zahvaljujući legendarnim golovima – kontroverznoj Božjoj ruci i čudesnom pogotku koji je proglašen Golom stoljeća. Prvi pogodak u 51. minuti Maradona je zabio rukom, što je sudac previdio, a samo četiri minute kasnije uzeo je loptu na svojoj polovici, nanizao petoricu engleskih igrača i vratara Petera Shiltona te postigao jedan od najljepših pogodaka u povijesti sporta.

Nakon utakmice, dres je razmjenom pripao engleskom reprezentativcu Steveu Hodgeu, koji ga je u svibnju 2022. godine odlučio staviti na aukciju kuće Sotheby's. Iako je Maradonina obitelj tvrdila da Hodge ima dres iz prvog poluvremena, stručnjaci su naprednom analizom fotografija potvrdili autentičnost dresa iz drugog poluvremena. Predmet je prodan za nevjerojatnih 7,14 milijuna funti (oko 8,4 milijuna eura) anonimnom kolekcionaru, što je u tom trenutku bio apsolutni svjetski rekord za komad sportske odjeće.

Messijevi dresovi

Veliku pozornost kolekcionara privukla je i jedinstvena kolekcija od šest dresova Lionela Messija koje je nosio tijekom povijesnog Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, na kojem je Argentina osvojila naslov prvaka.

Ova posebna serija uključuje dresove koje je Messi nosio tijekom prvog poluvremena u utakmicama skupine, osmine finala, četvrtfinala, polufinala te u dramatičnom finalu protiv Francuske.

Komplet je u prosincu 2023. godine prodan na Sotheby'sovoj aukciji u New Yorku za 7,8 milijuna dolara (oko 7,2 milijuna eura), čime su postali najvrjedniji prodani predmeti povezan s argentinskim maestrom.

Kolekciju je na aukciju plasirala tvrtka AC Momento, službeni partner za upravljanje Messijevim memorabilijama. Plemenitoj noti cijele priče pridonijela je činjenica da je značajan dio prihoda, uz potporu Zaklade Leo Messi, doniran projektu UNICAS dječje bolnice u Barceloni za liječenje djece koja pate od rijetkih bolesti

Slavna lopta

Među slavnim nogometnim memorabilijama nalazi se i lopta s već spomenutog četvrtfinalnog susreta Argentine i Engleske na Svjetskom prvenstvu 1986. godine. Riječ je o kultnom modelu Adidas Azteca. Lopta je u studenom 2022. godine ponuđena na aukciji kuće Graham Budd Auctions.

Iako je tijekom nadmetanja najviša telefonska ponuda iznosila dva milijuna funti (oko 2,35 milijuna eura), nije dosegnula minimalnu cijenu koju je postavio prodavatelj. Posao je stoga sklopljen ubrzo nakon aukcije, u privatnim pregovorima s anonimnim kupcem. Prodavatelj lopte bio je tuniski sudac Ali Bin Nasser, koji ju je čuvao u svom vlasništvu 36 godina.

Povijesni trofej

Nisu samo predmeti povezani s nogometašima ti koji postižu visoke cijene. Među najvrjednijim nogometnim predmetima nalazi se i najstariji sačuvani FA Cup trofej korišten između 1896. i 1910. godine.

Trofej je 2020. na aukciji kuće Bonhams prodan za 760 tisuća funti (oko 890 tisuća eura), a prodao ga je David Gold, tadašnji suvlasnik West Ham Uniteda, koji ga je posjedovao od 2005. godine. Novi kupac bio je Šeik Mansour, vlasnik Manchester Cityja, koji je trofej ustupio muzeju. Njegova važnost proizlazi iz povezanosti s najstarijim nacionalnim nogometnim natjecanjem na svijetu, ali i iz činjenice da predstavlja dio povijesti sporta koji se rijetko pojavljuje na tržištu.

Nova pravila

Jedan od najzanimljivijih kolekcionarskih predmeta povezanih s nogometom nisu ni dres ni trofej, nego arhiva i pravila Sheffield FC-a iz 1858. i 1859. godine. Budući da se Sheffield FC smatra najstarijim nogometnim klubom na svijetu, dokumenti povezani s njegovim počecima pružaju vrijedan uvid u razdoblje kada su se oblikovala pravila igre kakvu danas poznajemo.

Sheffieldova pravila među prvima su definirala pravila o kornerima, neizravnim slobodnim udarcima i prečki na golu, koji su kasnije postali sastavni dio modernog nogometa.

Kada je Sotheby's 2011. prodao arhivu Sheffield FC-a za 881.250 funti (oko 1,03 milijuna eura), objavljeno je samo da je riječ o privatnom kupcu koji je sudjelovao putem telefona. U medijima su se tada pojavile špekulacije da bi dokumenti mogli završiti u Kataru, no identitet kupca nikada nije potvrđen.

Peléova desetka

Među poznatim nogometnim memorabilijama nalazi se i kultni žuti dres s brojem 10 koji je Pelé nosio u finalu Svjetskog prvenstva 1970. godine. Nakon utakmice u kojoj je Brazil svladao Italiju s 4:1, dres je razmjenom pripao talijanskom braniču Robertu Rosatu, koji ga je čuvao više od tri desetljeća.

U ožujku 2002. godine, Rosatova obitelj ponudila je dres na aukciji kuće Christie's u Londonu, gdje je prodan anonimnom kupcu za tada rekordnih 157.750 funti (oko 255 tisuća eura). Taj je iznos u to vrijeme predstavljao apsolutni svjetski rekord za jedan nogometni dres, upisan i u Guinnessovu knjigu rekorda.

U finalu 1970. Brazil je osvojio svoj treći naslov svjetskog prvaka, a Pelé dodatno učvrstio status jednog od najvećih nogometaša svih vremena. Predmeti povezani s njegovom karijerom i danas izazivaju golemo zanimanje i postižu visoke cijene među kolekcionarima diljem svijeta.

Sretna sedmica

Među najvrjednijim memorabilijama povezanim s povijesnim engleskim osvajanjem Svjetskog prvenstva 1966. godine nalazi se jedinstveni komplet predmeta koji su pripadali Alanu Ballu, najmlađem članu te legendarne šampionske generacije.

Komplet uključuje njegovu zlatnu pobjedničku medalju, crveni reprezentativni dres s brojem sedam iz finalne utakmice te prigodnu reprezentativnu kapu.

Iako su predmeti godinama mijenjali vlasnike i bili posuđivani izložbama, u prosincu 2022. godine ponuđeni su na velikoj aukciji kuće Tennants Auctioneers u Yorkshireu. Cijela je zbirka postigla impresivnu ukupnu cijenu od 445 tisuća funti (preko 500 tisuća eura). Ovakvi su predmeti iznimno rijetki na tržištu i među kolekcionarima imaju kultni status jer vjerno svjedoče o jedinom naslovu svjetskog prvaka u povijesti engleskog nogometa.

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