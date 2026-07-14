Kada poželite brz i mirisan desert od sezonskog voća, pečene breskve odlična su ideja. Punjene mješavinom maslaca, meda, smeđeg šećera i oraha, tijekom pečenja postaju mekane, sočne i nježno karamelizirane.
Poslužite ih tople uz kuglicu sladoleda od vanilije za savršen ljetni završetak obroka.
Pečene breskve s orasima i sladoledom - sastojci:
- 3 zrele breskve (oko 500–600 g)
- 2 žlice maslaca (oko 30 g), otopljenog
- 1 žlica meda
- 16 g glatkog brašna (2 žlice)
- 25 g smeđeg šećera (2 žlice)
- 1/4 čajne žličice mljevenog cimeta
- 1/4 čajne žličice soli
- 20 g grubo sjeckanih oraha
- sladoled od vanilije za posluživanje (po želji)
Pečene breskve s orasima i sladoledom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva.
- Breskve prerežite napola i izvadite koštice. Žličicom lagano proširite udubljenje u sredini kako bi u njega stalo više nadjeva.
- Posložite polovice breskvi, prerezanom stranom prema gore, u manju vatrostalnu posudu tako da stoje čvrsto jedna uz drugu i ne prevrću se tijekom pečenja.
- Otopite maslac. Polovicu odvojite sa strane, a u preostali dodajte med, brašno, smeđi šećer, cimet, sol i nasjeckane orahe. Sve dobro promiješajte dok ne dobijete gustu smjesu.
- Nadjev rasporedite u udubljenja breskvi i lagano ga pritisnite žličicom. Preostalim otopljenim maslacem prelijte breskve.
- Pecite 23 do 26 minuta, odnosno dok breskve ne omekšaju, a nadjev lagano ne porumeni i ne zamiriše.
- Poslužite još tople breskve uz kuglicu sladoleda od vanilije.
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