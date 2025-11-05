Zaglavite li uvijek u najsporijem redu u trgovini ili pak najsporijoj traci na cesti, ponesete kišobran samo kada kiša prevari vremensku prognozu i imate osjećaj da ste komarcima i pčelama najslađi u društvu – niste jedini. Osjećaj da se svijet urotio protiv nas ima većina ljudi, a znanstvenici imaju i objašnjenje za takav pehizam. Odgovore su pronašli u intuiciji koja nije savršen stroj nego povremeno zakaže.

Taj osjećaj u želucu koji nas odvijeka čuva od opasnih situacija nije samo naš čuvar - može nas i prevariti; pogotovo u situacijama za koje mislimo da su vezane za nas i izazivaju nam jače emocije. Tako primjerice, kada promet ide glatko, a naša traka se normalno kreće, pozornost nam je usmjerena na to kamo idemo i ne obraćamo puno pažnje na brzinu drugih automobila.

Kada zapnemo u koloni, koncentriramo se na to trebamo li se prestrojiti, pratimo brzinu drugih traka i svaki put kada nas netko prestigne mislimo da imamo peh, što nas razljuti. Budući da bolje pamtimo situacije koje izazivaju snažne osjećaje, poput ljutnje, nije ni čudo što nam se u pamćenju urezuje osjećaj da su svi brži od nas. A ako dovoljno puta zapamtimo takve informacije to postaju naše istine i pravila.

Fenomen najsporije trake u prometu odgovara sjajno se uklapa u zbirku Murphyjevih zakona koji glase: "Ako nešto može poći naopako, poći će naopako". Radi se o životnim mudrostima koje nose ime po američkom inženjeru Edwardu A. Murphyju, odnosno opće prihvaćenim sarkastičnim razmišljanjima.

U tim se zakonima traže razlozi zbog kojih kruh uvijek pada na namazanu stranu, stvar koju tražimo je uvijek na dnu torbe, a uređaji se obično pokvare taman kad im istekne garancija. Nesretni zakon je nastao iz Murphyjeve frustracije opremom koja nije radila u Wright Field Aircraft laboratoriju.

"Postoji li bilo koji način da se to uradi krivo, on će to uraditi krivo", rekao je Murphy, misleći na tehničara koji je spajao remenski prijenos, a ostalo je povijest.

Kako "efektom grude snijega" možemo promijeniti svijet: Zeleni savjeti Marine Matijević koje svi trebamo čuti +5