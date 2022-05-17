Mount Everest se izdiže na 8848 metara te se smatra najvišom planinom na Zemlji. No nije i najviša u Sunčevom sustavu. Ovo titulu drži Olympus Mons na Marsu.



Olympus Mons je zapravo štitasti vulkan u regiji Tharsis na Marsu čije ime u prijevodu s latinskog označava planinu Olimp. Prema službenim podacima svemirske agencije NASA Olympus Mons ima promjer od čak 624 kilometra što ga čini i najvećim vulkanom u Sunčevom sustavu.



U središtu vulkana je kaldera koja je duboka oko 3 kilometara. NASA ističe da se vulkan na najvišem dijelu uzdiže 25 kilometara uvis, što je otprilike tri puta više od Mount Everesta. Razlog za njegovu veličinu očituje se u nekoć jakoj vulkanskoj aktivnosti na Marsu, različitoj tektonici i manjoj gravitacijskoj sili nego na Zemlji.

Zbog ovih činjenica na Crvenom planetu nalazi se nekolicina vulkana u okruženju poput Arsia Monsa, Pavonisa Monsa i Ascreausa Monsa koje su manje od Olympusa, ali i dalje monumentalnije od drugih planina na Zemlji.



Znanstvenici su otkrili da je starost Olympus Monsa na nekim dijelovima datira samo 2 milijuna godina u prošlost, a na drugima i do 115 milijuna godina.



Zanimljivo je spomenuti da su astronomi s kraja 19. stoljeća sumnjali o postojanju Olympus Monsa iako nisu imali sofisticiranu tehnologiju da vide ovaj ugasli vulkan. Do pretpostavke da se na ovom dijelu Marsa nalazi planina došli su mjereći albedo planeta. Olympus Mons tada se nazivao Nix Olympica ili snijeg Olimpa.

Novi kviz općeg znanja: Samo za neustrašive i odvažne +5