Ovo je recept za savršene, zlatne pečene krumpire, nevjerojatno hrskave izvana i raskošno sočne iznutra. Tajna je u nekoliko jednostavnih koraka koje vrijedi slijediti i svinjskoj masti koja krumpirima daje izrazito bogat okus.
Idealan su prilog uz sve vrste pečenja, a dovoljno su posebni da zasjaju i na blagdanskom stolu… ili barem da od obične nedjelje ili svakodnevnog obiteljskog ručka – naprave blagdan.
Najbolji pečeni krumpir - sastojci:
- 1 kg krumpira
- 100 g svinjske masti
- 2 čajne žličice brašna
- 1 čajna žličica soli
- krupna morska sol, za posluživanje
Najbolji pečeni krumpir - priprema:
- Stavite lim za pečenje (dovoljno velik da u njega sav krumpir stane u jednom sloju) u pećnicu i zagrijte je na 200 stupnjeva.
- Ogulite krumpir i narežite svaki na 4 jednaka komada ako su srednje veličine, ili na 2 do 3 komada ako su manji.
- Stavite krumpir u veliki lonac i ulijte vode toliko da ih jedva prekrije.
- Dodajte sol i stavite kuhati. Čim voda zavrije, smanjite vatru, kuhajte još točno 2 minute.
- U međuvremenu stavite svinjsku mast u lim i zagrijte je u pećnici da postane jako vruća.
- Ocijedite krumpir u cjedilu.
- Pospite krumpir s 2 čajne žličice brašna i dobro protresite da se ravnomjerno obloži.
- Pažljivo stavite krumpir u vruću mast. Pažljivo za okrećite da se obloži sa svih strana.
- Rasporedite krumpir da bude u jednom sloju.
- Pecite 15 minuta pa ga okrenite.
- Pecite još 15 minuta i ponovno ga okrenite.
- Vratite u pećnicu na još 10-20 minuta ili koliko je potrebno da krumpir postane hrskav.
- Pospite krupnom morskom soli i odmah poslužite.
