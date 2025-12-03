Ovo je recept za savršene, zlatne pečene krumpire, nevjerojatno hrskave izvana i raskošno sočne iznutra. Tajna je u nekoliko jednostavnih koraka koje vrijedi slijediti i svinjskoj masti koja krumpirima daje izrazito bogat okus.

Idealan su prilog uz sve vrste pečenja, a dovoljno su posebni da zasjaju i na blagdanskom stolu… ili barem da od obične nedjelje ili svakodnevnog obiteljskog ručka – naprave blagdan.

Najbolji pečeni krumpir - sastojci: 1 kg krumpira

100 g svinjske masti

2 čajne žličice brašna

1 čajna žličica soli

krupna morska sol, za posluživanje Najbolji pečeni krumpir - priprema: Stavite lim za pečenje (dovoljno velik da u njega sav krumpir stane u jednom sloju) u pećnicu i zagrijte je na 200 stupnjeva. Ogulite krumpir i narežite svaki na 4 jednaka komada ako su srednje veličine, ili na 2 do 3 komada ako su manji. Stavite krumpir u veliki lonac i ulijte vode toliko da ih jedva prekrije. Dodajte sol i stavite kuhati. Čim voda zavrije, smanjite vatru, kuhajte još točno 2 minute. U međuvremenu stavite svinjsku mast u lim i zagrijte je u pećnici da postane jako vruća. Ocijedite krumpir u cjedilu. Pospite krumpir s 2 čajne žličice brašna i dobro protresite da se ravnomjerno obloži. Pažljivo stavite krumpir u vruću mast. Pažljivo za okrećite da se obloži sa svih strana. Rasporedite krumpir da bude u jednom sloju. Pecite 15 minuta pa ga okrenite. Pecite još 15 minuta i ponovno ga okrenite. Vratite u pećnicu na još 10-20 minuta ili koliko je potrebno da krumpir postane hrskav. Pospite krupnom morskom soli i odmah poslužite.

Jaje u sarmi ili ne? "Sporni" sastojak koji je podijelio naciju našao se i u receptu starom 70 godina +2