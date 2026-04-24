Galerija 5 5 5 5 Šmartno možda nije među razvikanim idejama za izlet u Sloveniju, ali itekako će vam biti drago ako ga posjetite. Nalazi se u slikovitim Goriškim Brdima na zapadu Slovenije i već prije nego stignete do srednjovjekovnih gradskih zidina, bit će vam jasno zašto se ova regija naziva i “slovenskom Toskanom”.

Vinogradi određuju izgled ovoga kraja u kojem vrijeme kao da teče malo sporije. Ili je stalo – to biste mogli pomislititi kada počnete istraživati kamene uličice Šmartnog. Šmartno je jedno od najbolje očuvanih utvrđenih sela u Sloveniji i izgleda kao “živi muzej” ili kulisa za neki srednovjekovni spektakl.

Gdje je vrijeme stalo

Čitavo je mjesto proglašeno spomenikom kulture, a njegovih pet kula ponosno čuvaju ovaj buketić arhitekture i šepure se na fotografijama, kao da znaju koliko su fotogenične. U mjestu ne živi niti sto stanovnika, ali život se osjeti na svakom koraku. U središtu sela nalazi se Crkva sv. Martina u Šmartnom, po kojoj je mjesto i dobilo ime.

Šmartno ima bogatu povijest koju je oblikovao strateški strateški položaj na granici između Venecije i Habsburške Monarhije i učinio ga važnom obrambenom točkom. Danas je sve prepoznatije turističko odredište zbog lijepih vizura, posebne atmosfere i gastronomije.

Raj za nepce

Ovo je raj za gurmane. Lokalna kuhinja kombinira slovenske i talijanske utjecaje pa su na menijima najčešće fuži, pršut i sirevi, sezonska jela s tartufima. Maslinovo ulje vrhunske je kvalitete , a naravno, najveća zvijezda su vina – posebno rebula, merlot i cabernet sauvignon iz Brda.

Iako dovoljno blizu za jednodnevan izlet (od Zagreba ćete stići za otprilike dva, dva i pol sata rutom Ljubljana - Nova Gorica - Šmartno), želite li stvarno upoznati sva, a pogotovo enološka bogatstva kaja, najbolje je da prespavate i posjet Šmartnom pretvorite u vikend iskustvo. Lako ćete naći organizirane vinske ture, ali jednostavno ćete se snaći i sami u obilasku restorana, domačija i vinarija.

