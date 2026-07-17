Galerija 2 2 2 2 Obitelj Camille Wright posjedovala je kuću za odmor u Provansi više od 20 godina – no s vremenom ona je zahtijevala dosta posla i održavanja, a troškovi su bili iznimno visoki. Da bi zadržali pravo povremenog boravka u kući, a smanjili troškove njegovog održavanja odlučili su se na zanimljiv potez.

Pretvorili su ovu nekretninu u zajedničku kuću za odmor. Obitelj je iskoristila skandinavski koncept suvlasništva nekretnina MyHomes koji se bavi kupnjom, obnovom i upravljanjem domova, dok vlasnici dijele troškove održavanja i dobivaju pristup izboru kuća za odmor diljem Europe.

Ovu kuću u Provansi sada dijele s još 28 drugih obitelji. Štoviše, obitelj Wright je sada suvlasnik pet domova u Europi, uključujući apartman na Mallorci i u Rimu, seoske kuće u Pijemontu te skijaške kućice u Megeveu u Francuskoj.

Kuća s bazenom u Provansi u Francuskoj (Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia)

Riječ je o dosta praktičnom konceptu koji vam dozvoljava da postanete suvlasnik luksuznih nekretnina na atraktivnim lokacijama za relativno male novce – ili barem manje nego što biste platili da ste vlasnik svega jedne kuće za odmor.

Budućnost zahtijeva da više ljudi dijeli resurse, a mi smo željeli stvoriti model u kojem vi kao vlasnik dijelite financije, resurse i radosti s ostalim vlasnicima, a onda bi naš najbolji posao bio pobrinuti se za sve praktične aspekte vođenja i upravljanja kućama za odmor, piše na stranicama MyHomesa koji posluje od 2016. godine sa sjedištem u Kopenahagenu.

Umjesto da sami kupite jednu kuću za odmor, dijelite troškove i uživanja u nekretnini s drugim obiteljima. Postoji poseban sustav rezervacija koji omogućava da svatko od suvlasnika nekretnine ima pravedan pristup kući tijekom godine.

Domovi imaju velik utjecaj na naš opstanak i kvalitetu života, ali i ostavljaju trag na klimatske promjene. Toga smo vrlo svjesni, zbog čega dajemo prioritet očuvanju zgrada i materijala umjesto izgradnje novih, kupnji recikliranih materijala i uključivanju energetski učinkovitih rješenja u domove gdje god je to moguće, stoji na stranicama MyHomesa.

Kako izgleda kuća u Provanski koju dijeli čak 29 obitelji, pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

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