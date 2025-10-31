"Blagdan Svih svetih predstavlja važan trenutak za sjećanje na naše najmilije koji su nas napustili. Međutim, suočavamo se s ozbiljnim problemom - ogromnom količinom plastike koja ostaje na grobljima nakon što prođe ovaj blagdan. Prema podacima, svake godine u Hrvatskoj ostaje više od deset tisuća tona plastičnog otpada na grobljima, što predstavlja ozbiljan ekološki izazov", upozorava Marina Matijević, ekološki osviještena komunikologinja i začetnica inicijative Ja Bolji Građanin . Njezine praktične savjete i teme koje bude zanimanje privlače sve one koji žele živjeti svjesnije te pridonijeti u stvaranju zdravijeg, čišćeg i ljepšeg planeta.

Prirodno cvijeće

U ovom kontekstu, važno je razmotriti kako možemo odati počast našim voljenima na način koji neće štetiti okolišu. Tradicionalni običaji poput plastičnog cvijeća i svijeća, iako ispunjavaju emotivnu svrhu, doprinose ozbiljnom zagađenju i generiraju nepotrebni otpad. Sada je vrijeme da razmislimo o održivim pristupima koji će nam omogućiti da se sjetimo naših najmilijih na suosjećajan način, dok istovremeno brinemo o budućnosti naše planete.

Razmislite o dugoročnim održivim rješenjima. Sadnja trajnica ili drveća pored groba nije samo simbol rasta i trajnosti, već i doprinos očuvanju prirode. Svaka posađena biljka obogaćuje okoliš, doprinosi bioraznolikosti i služi kao dugoročna uspomena na vaše najmilije.

Umjesto kupovine rezanog cvijeća koje često putuje velike udaljenosti i ima veliki ekološki otisak, razmotrite prirodna rješenja koja ne samo da su ljepša, već i bolja za okoliš. Ubrano cvijeće iz okolne prirode ili iz vašeg vrta ima poseban šarm jer je autentično i lokalno. Korištenje cvijeća koje je raslo u vašem vrtu ili u divljini vaše regije nije samo ekološki prihvatljivo, već također ima sentimentalnu vrijednost.

Održivije svijeće

Tradicionalne svijeće često sadrže štetne kemikalije te su vrlo često u plastici. Umjesto njih, odaberite svijeće od soje, pčelinjeg voska ili palminog voska. Svijeće od ovih prirodnih materijala su potpuno biorazgradive. Ja svoje bez plastike nabavljam u Pravoslavnoj crkvi na Cvjetnom trgu, a moguće ih je kupiti i od OPG-ova pčelara. Osim toga, održive svijeće mogu postati simbol nade i svjetlosti koja ne samo da obasjava trenutak, već i čuva okoliš za buduće generacije.

Reciklirani ili potpuno prirodni ukrasi

Upotrijebite reciklirane materijale ili prirodne elemente za izradu ukrasa koji će ukrasiti grob vaših najmilijih. Stari papir, karton ili druge reciklirane materijale možete pretvoriti u vijence, cvjetne aranžmane ili druge ukrase. Šišarke, grančice ili kamenčići mogu poslužiti kao autentični ukrasi koji ne samo da su ekološki prihvatljivi, već također nose priču prirode.

Odabirom ovakvih održivih pristupa, ne samo da ćete odati počast vašim najmilijima na suosjećajan način, već ćete također biti dio rješenja u borbi protiv problema plastike i zagađenja.

