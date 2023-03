Vjerojatno većina država u svijetu ima neki zakon koji se ljudima koji ne žive u njoj mogu činiti apsurdnim. Neki od tih zakona su nevjerojatni, ali drugi se pridržavaju svojih jedinstvenih kulturnih normi i običaja. Međutim, pravila su tu da se poštuju, a kada želite putovati svijetom i iskusiti različite kulture, preporučljivo je znati što je negdje dozvoljeno, a negdje ne.

Iranci ne dozvoljavaju frizuru man bun

Jason Momoa, koji često nosi ovaj "repić", ne bi se dobro proveo u Iranu. No, to nije jedina nedozvoljena frizura u toj azijskoj državi, s obzirom na to kako su zabranjene i sve ostale zapadnjačke frizure. Ovdje se muškarce potiče da oblikuju kosu na načine inspirirane kulturom Iranaca. U svakom slučaju, ako dođete kao turist, izbjegavajte mušku punđu.

U Barceloni se ne hoda bez majice

Ok, riječ je o nečemu što su zabranili mnogi turistički gradovi, uključujući i neke od naših. Naime, na ulicama Barcelone nije dozvoljeno šetati kao na plaži - bez majice. Ako pitate nas, to je i u redu jer ipak šetnja gradom i plažom nije isto te se potrebno za tu prvu prigodu jednako tako i prigodno odjenuti. Dakle, na Rambli svakako obucite majicu, inače vam ne gine kazna.

Slikanje bez zvuka nije dopušteno u Južnoj Koreji i Japanu

Vidite nešto zanimljivo, grabite mobitel i slikate bez da se čuje zvuk "klik"? E pa, u Japanu i Južnoj Koreji ovo nije dozvoljeno. Kako su Japanci i Korejci davnih dana došli do mobitela s kamerom, stvari su se brzo počele zlorabiti te se ljude počelo fotografirati bez njihova znanja. Upravo zbog toga, ako fotkate u ovim zemljama - "klik" je obavezan.

Ime "Elvis" zabranjeno je u Švedskoj

I ne samo "Elvis", da se razumijemo. Mnoga su imena zabranjena u Švedskoj, uključujući Supermana, Metallicu, Ikeu i Elvisa. To je zbog zakona koji je donesen 1982. godine pod nazivom "Zakon o imenima", koji kaže da ta imena mogu izazvati nelagodu i mogu biti uvredljiva. Također, kada vaše dijete odrasta, moglo bi biti sklono zadirkivanju ako ima jedno od tih imena. Uostalom, zamislite da se netko za malim dere "Metallica"...

Ne štiklama u Grčkoj

Naravno, zabrana se ne odnosi na sva mjesta. No ako planirate posjetiti neke antičke spomenike ili povijesna mjesta, pokušajte ne ići u štiklama jer to nije dopušteno. To je zato što potpetice mogu oštetiti i izgrebati različite površine i kamenje. Zamislite samo da ste nakon nekoliko tisuća godina povijesti vi krivi za ogrebotine i uništavanje nekog arheološkog blaga...

