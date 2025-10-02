Galerija 2 2 2 2 Barrow Bridge dimnjak jedna je od najpoznatijih znamenitosti u ovom tihom engleskom selu u blizini Boltona. Riječ je o dimnjaku visokom 86 metara koji je izgrađen 1863. godine. u sklopu tvornice za kemijsko izbjeljivanje po imenu Halliwell Bleachworks.



Ovaj viktorijanski dimnjak danas se nalazi popisu zaštićenih spomenika drugog stupnja, a nedavno se našao na tržištu po cijeni od 300.000 britanskih funti ili oko 345.000 eura.

Građevinska dozvola osigurava gradnjju kuće s tri spavaće sobe (Foto: Profimedia)

Industrijski dimnjak iz Barrow Bridgea dolazi i s građevinskom dozvolom te planovima za dramatičnu prenamjenu. Nacrti pokazuju da bi se u i oko ovog spomenika mogla izgraditi dvokatnica od oko 369 četvornih metara sa suvremenim dizajnom koji se uklapa u okolicu.



Dvokatnica u staklu bi trebala biti smještena 18 metara iznad tla te uključivati tri prostrane spavaće sobe i tri kupaonice, dnevni boravak, radnu sobu, modernu kuhinju i blagovaonicu.

Prijedlog staklene kuće na industrijskom dimnjaku u Engleskoj (Foto: Profimedia)

Predviđena je i gradnja unutarnjeg lifta koji bi trebao voditi direktno do kuće, ali i uređenje krovnog vrta s prekrasnim pogledom na okolicu.



Kako bi ova dvokatnica trebala izgledati ako uistinu bude izgrađena, pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

Pola sata od Zagreba: Kuća s bazenom za vikend-odmor u kojoj vam nitko neće smetati +6