Galerija 2 2 2 2

U Bangladešu se danas, 12. veljače 2026. godine, održavaju opći izbori. Biraju se članovi nacionalnog parlamenta Jatiya Sangsada – zakonodavnog tijela sa sjedištem u Dhaki. Prvi su to opći izbori otkako je Srpanjska revolucija, a koja se katkad naziva i Revolucija Generacije Z, u Bangladešu okončala 15-godišnju autoritarnu vladavinu premijerke Sheikh Hasine.

Bangladeš se smatra osmom najnaseljenijom zemljom na svijetu. U ovoj državi u južnoj Aziji na sjevernoj obali Bengalskog zaljeva živi oko 175 milijuna stanovnika, a čak 127 milijuna ima pravo glasanja na izborima.

Odlazak na birališta - iz ptičje perspektive (Foto: Profimedia)

Glavni grad Dhaka je i najgušće naseljeni grad, s čak 40 tisuća stanovnika po kilometru kvadratnom. Ne čudi, stoga, da su prizori izlazaka na biralište - nevjerojatni.

Tisuće ljudi istovremeno se ukrcavaju na vlakove i trajekte. Ljudi strpljivo i mirno stoje i sjede na krovovima tih prijevoznih sredstava kako bi došli do najbližeg biračkog mjesta i glasali za novu Vladu u Bangladešu.

Kako to izgleda kada zemlja sa 127 milijuna glasača izlazi na izbore, pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

Putovanje na tržnicu u Bangladešu: Prošlost koja plovi pod mostovima velegrada +2