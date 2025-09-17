Umjetni oblak (eng. Cloud Monument) je monumentalna skulptura visoka 22 metra koju je izradio indijanski umjetnik Bob Haozous, a koja je postavljena u centru u Tulsi, u američkoj saveznoj državi Oklahomi za festival Mayfest 1991. godine.



Ova skulptura od čelika kritični je podsjetnik na degradaciju modernog društva te simbolizira samouništenje prirode od strane čovječanstva.



Umjetni oblak ima i jednu dodatnu funkciju – upečatljiva je oznaka i za lokaciju centra svemira koja se nalazi u njezinoj neposrednoj blizini.



Iako centar svemira zvuči kao neki grandiozni pojam, u stvarnosti izgleda vrlo skromno. Da prođete kraj njega, ne biste niti znali da hodate po njemu.

Riječ je o malom betonskom krugu unutar većeg kruga od cigli promjera oko 2,5 metara koji skriva misteriozni akustični fenomen.



Ako stanete u centar kruga i proizvedete zvuk, on će vam se vratiti u obliku jeke, ali nekoliko puta glasnije nego što je bio originalni zvuk. Ono što je još zanimljivije, pojačani zvuk će čuti samo osoba koja stoji unutar kruga. Izvan kruga zvuk je (gotovo) nečujan.



Centar svemira u Tulsi zapravo je odječna ili reverberacijska komora – mjesto na kojem se zvuk višekratno i u različitim smjerovima reflektira te se stvara homogeno difuzno zvučno polje u kojem je gustoća zvučne energije na svakom mjestu jednaka.



Odječna komora u Tulsi je potpuna slučajnost koja je s vremenom postala turistička atrakcija, a pogotovo kada je spomenuta u američkoj televizijskoj seriji Tulsa King sa Sylvestrom Stalloneom u glavnoj ulozi. Svake godine je obiđe oko 10.000 osoba – najčešće iz Sjedinjenih Američkih Država.



Kako to izgleda kada stojite u centru svemira, provjerite u videu YouTube kanala Wonder World u nastavku teksta.



