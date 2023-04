Krenimo s "neba pa u rebra" i odmah recimo da je odgovor na to pitanje – marihuana. Naime, broj 420 usko je vezan s kanabisom, s obzirom na to kako je 20. travanj u Sjedinjenim Američkim Državama dan kad se diljem zemlje slavi marihuana i naveliko se uživa u njoj.



Iz tog razloga neki hoteli otišli su toliko daleko da na vrata ne stavljaju pločicu s brojem 420, pa je ili izbjegavaju ili stavljaju kombinaciju 419 + 1 kako bi izbjegli povezivanje s marihuanom, ali i da bi odgovorili goste sobe od pušenja.

U drugim hotelima soba s "marihuanskim" brojem uopće ni ne postoji, a oni koji je pak imaju često ostaju bez pločice s brojem jer zaljubljenici u "travu" broj ponesu sa sobom kao suvenir. Primjerice, u jednom je hotelu u Coloradu pločica s brojem toliko puta ukradena s vrata da su vlasnici nakon zadnje krađe odlučili riješiti problem tako da broj 420 jednostavno na vrata – napišu.



No, kako je zapravo cijela priča započela i zašto je 20. travnja postao dan slavljenja marihuane? Istina nije, kako mnogi misle, da je to zbog dana smrti Boba Marleya (koji je umro cca tri tjedna poslije). Nije to ni broj policijskog koda kojim policajci dojavljuju da je primijećeno uživanje marihuane.



Prava istina ili barem ono oko čega se mnogi slažu vezana je za grupu studenata koji su sedamdesetih godina studirali na sveučilištu San Rafael u Kaliforniji. Naime, oni su se nalazili svakodnevno u 16:20 kod kipa Louisa Pasteura kako bi uživali u konzumiranju marihuane. Prije toga bi po hodnicima jedni drugima šaputali "Louis 420", tako da se legenda s vremenom proširila diljem Amerike i danas je mnogim mladima jasno što znači broj 420.



Amerikanci su očito praznovjerni jer 420 nije jedini "broj non grata". Poznato je izbjegavanje nesretne trinaestice, pa mnogi hoteli nemaju sobu broj 13, a ne postoji ni 13. kat.



Mi, naravno, u takve stvari ne vjerujemo, pa ako nas put nanese u SAD, nećemo se protiviti dobijemo li eventualno sobu 420 na trinaestom katu hotela.