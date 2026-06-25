Galerija 2 2 2 2 Gana, država koja se smjestila na zapadnoj obali Afrike, poznata je po bogatoj kulturnoj baštini, uzbudljivoj prirodi i stabilnoj demokraciji. Zemlja leži uz Gvinejski zaljev; na zapadu graniči s Obalom Bjelokosti, na sjeveru s Burkinom Faso, na istoku s Togom, a na jugu izlazi na Atlantski ocean. Od užurbanih ulica glavnog grada Akre do mirnih plaža Cape Coasta i predivnih nacionalnih parkova, Gana privlači brojne posjetitelje iz cijelog svijeta.

Simbol slobode

Gana je prva država supsaharske Afrike koja je stekla neovisnost od britanske kolonijalne vlasti, čime je postala simbol borbe za neovisnost na afričkom kontinentu. To se zbilo 6. ožujka 1957. godine, pod vodstvom prvog predsjednika Kwamea Nkrumaha. Taj je događaj bio važna prekretnica u afričkoj povijesti te je potaknuo mnoge druge afričke države na borbu za oslobođenje od kolonijalnih sila.

Kralj ratnik

Naziv Gana, koji potječe iz jezika naroda Soninke, znači kralj ratnik. Ime države preuzeto je nakon stjecanja neovisnosti, a inspirirano je drevnim Ganskim Carstvom koje je između 6. i 13. stoljeća postojalo u zapadnoj Africi. To je carstvo bilo poznato po snažnoj vojsci i razvijenim trgovačkim vezama sa sjevernom Afrikom i područjem Mediterana.

Za svakoga po nešto

U Gani živi velik broj etničkih skupina, od kojih svaka njeguje vlastite običaje i tradiciju. Ganska glazba poznata je po živahnim ritmovima, bogatim udaraljkama i snažnim vokalima, a obuhvaća stilove poput highlifea, hiplifea, gospela i reggae glazbe. Tradicionalni plesovi prepoznatljivi su po šarenim nošnjama, energičnim pokretima i simboličnim gestama.

Od antilope do krokodila

Zemlja se može pohvaliti iznimno raznolikim ekosustavima – od tropskih kišnih šuma i savana do obalnih močvara. Postoji šest glavnih vegetacijskih zona koje pružaju stanište brojnim biljnim i životinjskim vrstama. U Gani žive slonovi, antilope, pavijani, majmuni, krokodili te velik broj ptičjih vrsta, zbog čega je ova zemlja privlačna ljubiteljima prirode i safarija.

Ghana - 3 (Foto: Shutterstock)

Nacionalni parkovi

Gana ima brojne zaštićene prirodne cjeline koje obuhvaćaju oko 16 posto državnog teritorija. Među najpoznatijima su Nacionalni park Kakum i Nacionalni park Mole. Kakum je poznat po tropskoj kišnoj šumi, bogatom ptičjem svijetu i visećim mostovima među krošnjama, dok je Mole najveći nacionalni park u zemlji i dom slonovima, antilopama, pavijanima i mnogim drugim divljim životinjama.

Obilje kakaovca

Gana je odmah iza Obale Bjelokosti po proizvodnji kakaovca. Kakao je najvažniji poljoprivredni izvozni proizvod zemlje i čini približno četvrtinu ukupnih izvoznih prihoda. Ganski kakao cijenjen je zbog visoke kvalitete, a najveći dio proizvodnje dolazi s malih obiteljskih gospodarstava.

Zlato i nafta

Gana raspolaže velikim nalazištima zlata, boksita, mangana i dijamanata. Posljednjih godina razvija se i naftna industrija zahvaljujući nalazištima u Gvinejskom zaljevu. Iako je razvoj energetskog sektora pridonio gospodarskom rastu, istodobno se vode rasprave o zaštiti okoliša i pravednoj raspodjeli prihoda od eksploatacije prirodnih bogatstava.

Stabilna demokracija

Gana ima višestranački politički sustav i poznata je po mirnim smjenama vlasti nakon izbora. Upravo se zbog toga smatra jednom od najstabilnijih demokracija na afričkom kontinentu. Iako se i dalje suočava s izazovima poput korupcije, siromaštva i društvenih nejednakosti, Gana je posljednjih desetljeća ostvarila značajan napredak u razvoju demokratskih institucija.

Više od stotinu etničkih skupina

Gana je multikulturalna država bogata jezicima, običajima i religijama. Više od stotinu etničkih skupina njeguje vlastitu tradiciju, ali ih povezuje snažan nacionalni identitet. Kršćanstvo je najzastupljenija religija, slijedi islam, dok dio stanovništva prakticira tradicionalne afričke religije.

Unatoč kulturnim i vjerskim razlikama, stanovnici Gane poznati su po gostoljubivosti, srdačnosti i snažnom osjećaju zajedništva, zbog čega se posjetitelji ondje osjećaju dobrodošlo.

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