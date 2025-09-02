Galerija Zalazak sunca iz uvale Kašjuni - 1 2 Zalazak sunca iz uvale Kašjuni 2 Zalazak sunca iz uvale Kašjuni - 3 2 Zalazak sunca iz uvale Kašjuni - 4 2 Postoji nešto gotovo hipnotizirajuće u trenutku kada sunce polako klizi prema horizontu, ostavljajući za sobom tragove boje koji preplavljuju nebo i more.

Upravo takav prizor dočekao je fotografa Zvonimira Barišina u splitskoj uvali Kašjuni koji je na spektakularni način ovjekovječio zalazak sunca.

Dok je sunce tonulo iza brda, more je poprimilo boju bakra i jantara. Barke su lagano klizile njegovom površinom i stvorile nestvarno lijepe prizore.

Zalazak sunca iz uvale Kašjuni Zalazak sunca iz uvale Kašjuni (Foto: Zvonimir Barisin//Pixsell)

 

Kašjuni su poznati kao jedna od najljepših splitskih plaža, a u trenutku kada se dan oprašta u najtoplijim nijansama narančaste i zlatne boje – dobivaju sasvim novu dimenziju.

Kako izgleda zalazak sunca kada se promatra iz uvale Kašjuni, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

