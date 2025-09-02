Galerija
Postoji nešto gotovo hipnotizirajuće u trenutku kada sunce polako klizi prema horizontu, ostavljajući za sobom tragove boje koji preplavljuju nebo i more.
Upravo takav prizor dočekao je fotografa Zvonimira Barišina u splitskoj uvali Kašjuni koji je na spektakularni način ovjekovječio zalazak sunca.
Dok je sunce tonulo iza brda, more je poprimilo boju bakra i jantara. Barke su lagano klizile njegovom površinom i stvorile nestvarno lijepe prizore.
Zalazak sunca iz uvale Kašjuni (Foto: Zvonimir Barisin//Pixsell)
Kašjuni su poznati kao jedna od najljepših splitskih plaža, a u trenutku kada se dan oprašta u najtoplijim nijansama narančaste i zlatne boje – dobivaju sasvim novu dimenziju.
Kako izgleda zalazak sunca kada se promatra iz uvale Kašjuni, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.
