"Godinama sam pronalazio neiscrpan izvor inspiracije u vrtu Majorelle i često sanjao o njegovim jedinstvenim bojama", govorio je za života slavni francuski dizajner Yves Saint Laurent o mjestu koje danas nadahnjuje na stotine tisuća posjetitelja godišnje. Ljubitelji umjetnosti dolaze iz svih kutaka svijeta kako bi se divili predivnim nijansama plave i zelene, bilju i arhitekturi Majorelleova vrta - jednog od najljepših u Maroku. Jardin Majorelle botanički je i umjetnički vrt koji je s vremenom postao jedna od najposjećenijih atrakcija u zemlji. Francuski umjetnik Jacques Majorelle posvetio mu je četiri desetljeća života, tijekom kojih ga je stvarao, a kasnije ga je obnovio Yves Saint-Laurent. Sin poznatog dizajnera namještaja, Jacques Majorelle, poznati je slikar kojem je njegov vrt bio životno remek-djelo.

U Maroko je stigao 1917., najprije u Casablancu, a zatim u Marakeš. Kupio je zemlju i postupno je sve više širio te uzgajao 135 biljnih vrsta s pet kontinenata. Njegov posjed s vremenom je postao oaza kaktusa, juka, jasmina, bugenvilija, palmi, bijelih lopoča, bambusa i drugog bilja. Zgrade na imanju obojio je u nijansu koju je sam izmiješao i zaštitio – čistu, intenzivnu plavu poznatu kao bleu Majorelle, odnosno Majorelle plavu.

"Vrt je golem zadatak kojemu se posvećujem u potpunosti. Uzet će mi posljednje godine života i past ću, iscrpljen, pod njegovim granama, nakon što sam mu dao svu svoju ljubav", govorio je Jacques Majorelle, misleći na vrijeme, trud, ali i novac jer je njegov životni projekt tražio značajna ulaganja. Kako bi pokrio troškove održavanja, umjetnik je svoje imanje otvorio javnosti, a nedugo zatim život mu je krenuo nizbrdo. Razveo se od supruge Andrée Longueville, zbog čega je morao podijeliti imanje. Ubrzo je doživio i tešku prometnu nesreću, nakon koje je uslijedila amputacija lijeve noge.

Botanički vrt Majorelle - 4 (Foto: Shutterstock)

Operacije su iscrpile njegove financije te je bio prisiljen prodati svoj dio vile i vrta. Otišao je na liječenje u Pariz, gdje je umro 1962. od posljedica ozljeda. Nakon njegove smrti Jardin Majorelle je zapušten, no četiri godine kasnije pojavila se nada – u obliku francuskog modnog dizajnera Yvesa Saint-Laurenta i njegova poslovnog partnera (i tadašnjeg ljubavnika) Pierrea Bergéa. Njih dvojica otkrili su vrt 1966. godine, a kada su 1980. godine čuli da će se imanje srušiti i pretvoriti u hotelski kompleks, odmah su ga kupili i počeli s obnovom.

Pazili su da zadrže izvornu viziju Jacquesa Majorellea, restaurirali vrt i proširili ga. Postavili su automatski sustav navodnjavanja, angažirali 20 vrtlara, a broj biljnih vrsta povećan je sa 135 na 300. Yves Saint-Laurent preminuo je 2008., a njegov pepeo rasut je u ružičnjaku. Dvije godine kasnije ulica ispred Jardina dobila je ime Rue Yves Saint Laurent, njemu u čast. Godine 2010. vlasništvo nad imanjem prešlo je na zakladu Foundation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, francusku neprofitnu organizaciju, a uskoro je u njemu otvoren i Berberski muzej, koji nudi vrijedan uvid u kreativnost berberskog naroda, najstarijeg u sjevernoj Africi.

